El presidente José María Balcázar invitó a la mandataria electa, Keiko Fujimori, a sostener una reunión en Palacio de Gobierno el próximo jueves 16 de julio, a fin de intercambiar ideas sobre una buena administración gubernamental pensando en todos los peruanos.

La invitación fue formulada por el mandatario de manera personal este jueves 9 de julio durante una reunión en la oficina de la presidenta electa, en el distrito de San Isidro. Keiko Fujimori confirmó su asistencia.

José María Balcázar le reiteró sus felicitaciones a Fujimori Higuchi por su triunfo en las elecciones 2026 y subrayó que el país necesita un Gobierno con buenos propósitos y con diálogo permanente entre todos los peruanos.

“Hemos conversado, por ejemplo, de las inversiones que se han hecho y se deben hacer en el sur del país, y otras consideraciones. Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión”, refirió.

El presidente Balcázar resaltó que se haya concretado la invitación a visitar Palacio de Gobierno.

Durante la reunión de este jueves, Keiko Fujimori, dijo que en la reunión el jefe de Estado le dio consejos para su próximo gobierno.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio.