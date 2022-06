La Fiscalía de Nación notificó al presidente Pedro Castillo para que responda como investigado en el caso Puente Tarata III.

La diligencia ha sido programada para el próximo lunes 13 de junio a las 10:00 a.m.

El Ministerio Público informó que también ha citado para hoy, lunes, al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; a la ex viceministra de Transportes, Fabiola María Caballero Sifuentes, para mañana, martes 7; así como al abogado y ex asesor del Ministerio de Transportes, Alex Starost Gutiérrez (miércoles 8 de junio).

Asimismo, deben comparecer los integrantes del comité de selección de la licitación del proyecto Puente Tarata III: Víctor Valdivia Malpartida (9 de junio) y Edgar Vargas Mas (10 de junio).

Estas diligencias son parte de la investigación preliminar abierta contra el presidente Pedro Castillo, el ex ministro Juan Francisco Silva Villegas, y seis congresistas de Acción Popular.

DEFENSA DE CASTILLO

El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, confirmó a Correo la notificación y precisó que hoy, lunes, evaluarán si participarán en la diligencia. Esto dependerá de la respuesta al pedido de acceso a la carpeta fiscal.

“Hemos presentado a la fiscalía que se nos señale qué día podemos ir a la Fiscalía y revisar la carpeta de la investigación”, dijo a este diario.

“Tenemos derecho a contar con un tiempo razonable para poder revisar la carpeta y organizar la defensa y, en función a ello, viene la declaración. No puede ser al revés, sería inconstitucional”, sostuvo.

La estrategia de defensa ha convenido en acudir al Poder Judicial para presentar una tutela de derechos, pues considera que el mandatario no puede ser investigado por delitos de función “salvo en cuatro casos específicos”.

La defensa legal del ex ministro Juan Silva solicitará reprogramar la citación prevista para hoy al estimar que deben haber tres días de distancia entre la notificación y la fecha de la diligencia, confirmó a Correo el abogado Alfredo Yalán.