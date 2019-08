Presidente Vizcarra: "Los mismos que se oponían a Panamericanos critican adelanto de elecciones"

Síguenos en Facebook

Desde Loreto, el presidente Martín Vizcarra se refirió al proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020, y sostuvo que esta iniciativa fue planteada como una salida a la crisis institucional y que aseguró que sí es posible realizar estos comicios en el plazo previsto.

"Es factible en un año hacer un proceso de elección y transferencia para nuevas autoridades y que el pueblo elija. No nos hemos puesto en una posición cómoda buscando culpables y cerrar el Congreso, somos autocríticos y decimos que la situación en su conjunto amerita un cambio completo en estos dos poderes del Estado y es perfectamente constitucional", expresó.

Sí hay tiempo

El mandatario rechazó que no exista el tiempo suficiente para organizar el referéndum en noviembre, y los comicios generales en abril, tal como señalan algunos parlamentarios.

"Por ahí dicen no se puede, no se va a lograr. Mire, que coincidencia, son los mismos que decían que no se podían hacer los Panamericanos, los mismos que decían que los Panamericanos iban a salir mal, los mismos que decían que no va a haber tiempo para hacer las obras de infraestructura, la organización y ahora vemos unos Panamericanos ejemplares", indicó.

Acción Social

De otro lado, Vizcarra indicó que en Perú no existen ciudadanos de primera ni de segunda categoría y el Estado hace grandes esfuerzos para llevar sus servicios a toda la población por igual, y puso como ejemplo de ello a las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).

Al participar en el zarpe de la tercera campaña de las PIAS y de la entrega de la barcaza "Río Urubamba", en Iquitos, el mandatario dijo que las poblaciones de la selva, cuyo territorio abarca gran parte del país, habían sido olvidadas durante décadas por el Estado.

"Ahora estamos haciendo el esfuerzo de revertir esta situación con una presencia mucho más intensa del Estado y de sus instituciones que atienden como realmente se merece. En el Perú no existen ciudadanos de primera ni de segunda, todos somos exactamente iguales y tenemos derecho a la misma atención", remarcó el mandatario tras presenciar el zarpe de las PIAS en el río Nanay.

En tal sentido, destacó el esfuerzo que pone el Ejecutivo por llegar a todas las localidades alejadas de la Amazonía, con atenciones de salud, registro de identidad, gestión educativa, programas sociales, protección a niños y adolescentes frente a la violencia, así como inclusión socioeconómica.

Vizcarra informó que hoy seis PIAS, implementadas y asistidas por personal de distintas instituciones, zarparon hacia las cuencas de los ríos Napo, Morona, Alto y Bajo Putumayo, Amazonas, Tigre y Yavarí, para atender las necesidades de las poblaciones más alejadas y tengan así los mismos servicios que merecen todos los peruanos.

No esperamos en una oficina

"Las embarcaciones salen en busca de los ciudadanos, como debe ser la función del Estado, y no se espera en una oficina para atender estas necesidades; vamos en busca de ellos con servicios de salud, educación, servicios sociales para que tengan una identidad con sus documentos", recalcó.

Vizcarra Cornejo precisó que el Gobierno no solo lleva servicios a las poblaciones más necesitadas, sino también invierte en la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, como son los hospitales, vías de comunicación y puentes.

En tal sentido, refirió que, en Iquitos, sobre el río Nanay, se viene construyendo el puente que será el más largo del país, infraestructura que tiene el presupuesto asegurado y que forma parte de la proyección urbana para la ciudad y generar un crecimiento ordenado.

El mandatario también se refirió a la construcción del Hospital Regional. Las PIAS brindan servicios a través de los buques auxiliares de la Marina de Guerra del Perú y tienen como objetivo acercar los servicios del Estado a la población, con énfasis en las comunidades nativas de la Amazonía, mediante la prestación de servicios multisectoriales.