El periodo comprendido entre 2016 y 2026 quedará registrado como uno de los más inestables en la política peruana. En solo diez años, el país tuvo múltiples presidentes, varios de ellos sin completar su mandato, en medio de investigaciones, protestas y disputas entre el Ejecutivo y el Congreso. La reciente salida de José Jerí de la Presidencia se suma a esta cadena de episodios que reflejan la fragilidad institucional y profundizan la percepción de volatilidad en la conducción del país.

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018)

Elegido en segunda vuelta en 2016, su gobierno enfrentó una permanente confrontación con el Congreso y cuestionamientos por sus vínculos con la constructora Odebrecht. El 21 de marzo de 2018 renunció al cargo en medio de un proceso de vacancia por incapacidad moral, tras la difusión de videos que evidenciaban presuntas negociaciones políticas.

Martín Vizcarra (2018–2020)

Asumió la presidencia como primer vicepresidente tras la renuncia de Kuczynski. Impulsó reformas políticas y anticorrupción y protagonizó el cierre del Congreso en 2019. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2020 fue vacado por el Parlamento por incapacidad moral permanente, tras denuncias por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador regional.

Manuel Merino (2020)

Llegó al poder por sucesión constitucional el 10 de noviembre de 2020, pero su gestión duró menos de una semana. Las protestas nacionales y la crisis social precipitaron su renuncia, en uno de los episodios más tensos de los últimos años.

Francisco Sagasti (2020–2021)

Designado por el Congreso para liderar el gobierno de transición, condujo el país durante la pandemia y organizó las elecciones generales de 2021. Su gestión estuvo enfocada en enfrentar la pandemia de Covid-19, reactivar la economía y organizar las elecciones generales. Sagasti dejó el cargo el 28 de julio de 2021.

Pedro Castillo (2021–2022)

Llegó a la Presidencia en 2021 y su mandato estuvo marcado por una alta rotación ministerial, tensiones con el Congreso y diversas investigaciones fiscales. Tras anunciar la disolución del Parlamento y su intención de gobernar por decreto, el Congreso lo vacó el 7 de diciembre de 2022, calificando la medida como un intento de autogolpe.

Dina Boluarte (2022–2025)

Asumió la presidencia tras la salida de Pedro Castillo. Su gestión enfrentó protestas sociales en distintas regiones del país, crisis política y debates sobre adelanto de elecciones. El Congreso aprobó su vacancia el 10 de octubre de 2025 por “incapacidad moral permanente”.

José Jerí (2025–2026)

José Jerí, quien llegó al poder en 2025 por sucesión constitucional, vio por concluido su mandato este martes 17 de febrero después de que el Congreso aprobara una moción de censura en su contra. La decisión obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, obligándolo a dejar la Presidencia de inmediato.