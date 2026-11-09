Ayer se promulgó en el diario oficial El Peruano un decreto legislativo que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios.

El decreto es el primero publicado en la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, 15 días después de que recibiera la autorización para legislar en materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Este es el primer decreto legislativo del Gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: GEC)

EN DETALLE

La finalidad del decreto promulgado es fortalecer la seguridad y el control en establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencias, mediante la participación excepcional y temporal de las FF.AA.

De acuerdo con el documento, las FF.AA. podrán ejecutar acciones de seguridad externa, sin perjuicio del apoyo tecnológico, logístico y de inteligencia al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

“Las FF.AA. pueden ejecutar acciones de seguridad externa destinadas a fortalecer la vigilancia, protección y control del perímetro exterior, las vías de acceso y los puntos críticos externos de los establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia”, reza el documento.

Las acciones de seguridad externa pueden comprender anillos de seguridad, dispositivos de protección en el perímetro exterior al establecimiento o sus zonas de influencias; ejecutar acciones de vigilancia, patrullaje e inteligencia, acciones de vigilancia, control y protección desde los terreones y puestos de observación; ejecutar acciones para identificar, evaluar y prevenir riesgos o amenazas contra la seguridad externa; así como vigilar y proteger las rutas de aproximación, vías de acceso y puntos críticos externos.

Las FF.AA. podrán ejecutar acciones que permitan la implementación y funcionamiento de puestos de control de seguridad; detectar, identificar, interceptar o neutralizar o impedir la operación de aeronaves no tripuladas u otros dispositivos áereos no autorizados; instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones destinados a prevenir comunicaciones no autorizadas; brindar apoyo logístico, tecnológicos y de comunicaciones para fortalecer las labores de vigilancia; brindar apoyo en el control, revisión y registro de ingreso de visitas, proveedores personal penitenciario, entre otros aspectos.