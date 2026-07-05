La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, envió una carta oficial en la que felicita a Keiko Fujimori tras su proclamación como presidenta electa del Perú. El mensaje fue difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés como parte del intercambio protocolar entre ambos Estados.

La jefa de gobierno japonesa expresó su disposición a fortalecer la relación bilateral. Además, señaló el interés de continuar el trabajo conjunto entre Perú y Japón durante el nuevo periodo político.

“La primera ministra TAKAICHI envió una carta de felicitación a S.E. la Sra. Keiko Sofía FUJIMORI HIGUCHI, presidenta electa de Perú. En esta carta, la primera ministra TAKAICHI extendió sus felicitaciones a la presidenta electa FUJIMORI y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países”, escribió en su carta.

PM TAKAICHI sent a congratulatory letter to H.E. Ms. Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, President-elect of Peru. In this letter, PM TAKAICHI extended her congratulations on President elect FUJIMORI and expressed her desire to work together to further develop the excellent relationship… — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 5, 2026

Tras la proclamación del JNE, Fujimori presentó una oficina encargada del proceso de transferencia de mando. El espacio estará orientado a organizar la revisión de información del Estado antes del inicio del nuevo gobierno.

El equipo incluye a integrantes de su plancha presidencial y al responsable del equipo de transferencia. Según lo informado, se realizará un diagnóstico de los sectores del Ejecutivo para conocer el estado de programas, obras y recursos.