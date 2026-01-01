El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la fórmula de candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del partido Primero La Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso.

DETALLE

De acuerdo con la resolución N° 08928-2025-JEE-LIC1/JNE, la solicitud de inscripción de la fórmula del partido se rechazó porque el personero legal titular del partido presentó la solicitud de manera extemporánea.

“Disponer el archivo definitivo del presente expediente una vez que quede firme la presente resolución”, señala el documento.

La resolución fue firmada por Hugo Andrés León Manco (presidente), Edmundo Pedro Calderón Cruz (segundo miembro) y Ana Vanessa Ruíz Quispes.

Cabe precisar que la fórmula que presentó Primero La Gente era liderada por la exministra Marisol Pérez Tello.

Primero La Gente es el partido liderado por Marisol Pérez Tello. Foto: Facebook Primero La Gente

RECLAMOS

Ayer, el partido emitió un pronunciamiento por la mañana para exigirle al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el estricto cumplimiento de sus protocolos, pues aseguran que presentaron problemas técnicos en su página web durante el cierre de inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026.

Precisamente, Pérez Tello denunció que su plancha no logró inscribirse debido a una falla en el sistema digital.

“Hay una norma que establece que hasta las 11:59 de la noche del 23 de diciembre se pueden inscribir las listas, tú puedes esperar hasta esa hora para esperar con el registro, mientras te mantengas conectado, pero no habilitó la parte tecnológica y se cortó”, declaró.

Mediante un video, el JNE explicó ayer que si una lista es declarada improcedente, significa que hay requisitos que no se pueden subsanar o que no se corrigieron dentro del plazo establecido.

“La declaración de improcedencia se puede apelar ante el JNE”, explicó la institución.