Luis Alberto Campana Boluarte, primo de la presidenta Dina Boluarte, fue designado como integrante de la Comisión de Personal de la Cancillería, responsable de evaluar ascensos y traslados en el Servicio Diplomático.

Su nombramiento, oficializado el 1 de febrero, lo ubica como representante del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.

Junto a él, también fue nombrada la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig. La comisión está conformada por funcionarios del sector y representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú.

Dina Boluarte dice que seguirá trabajando lejos de los odios: “Voy a hacer un calendario de las mentiras”

La presidenta Dina Boluarte dijo que su gobierno lejos de los “odios y mentiras” seguirá trabajando para generar confianza, a fin de que más turistas e inversionistas lleguen al país.

“Le seguiremos poniendo amor, cariño, colorido, nuestra cultura, nuestra identidad porque de eso se trata, de revalorar al Perú en todo sentido, ponerlo en vitrina en el mundo para que más turistas e inversionistas vengan en esta patria porque hemos generado confianza”, dijo durante el lanzamiento del II Encuentro Regional de Culturas Vivas Apu Tusuy 2025 en la región Apurímac, donde la presidenta sorprendió al cantar.

Dina Boluarte indicó que “ese mismo amor mueve a nuestro Gobierno a seguir trabajando sin desmayo y lejos de los odios y las mentiras que nos inventan a diario. Voy a hacer un calendario de las mentiras, las mentiras de enero, las mentiras de febrero y así sucesivamente a veri si hacemos un calendario que titule ‘las mentiras’.

Como es usual, la presidenta estaba leyendo su discurso cuando refirió que alguien había incluido en el texto frases aludiendo a cosas negativas que no quería mencionar.

“Aquí me ponen algunos mensajes medio negativos que no me gustan y dicen así: a más falsedades más trabajo. No. Trabajamos por convicción, no por las falsedades que digan. Trabajamos porque hay convicción, cariño, compromiso para seguir trabajando de manera inclusiva”, señaló Boluarte.

La mandataria subrayó “queremos dejar un Perú distinto al que yo recibí y así lo vamos a hacer, duela a quien le duela”.

De otro lado, Dina Boluarte prometió un aeropuerto para la región Huancavelica.