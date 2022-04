Diferencias. William Paco Castillo renunció ayer a seguir como abogado del prófugo exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, por discrepancias para abordar las investigaciones que afronta en el Ministerio Público.

Paco Castillo dijo a RPP que sugirió a Pacheco que salga de la clandestinidad e informe a la fiscalía sobre toda la información con la que contaba pero que, a pesar de ello, su hoy exdefendido se rehusó por “una lealtad mal entendida”.

“Yo sigo convencido que Pacheco es absolutamente no imputable, pero luego de hablar con él varias veces, él tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo de la incriminación, entonces como abogado yo le había dicho que colabore con la justicia, y que salga de donde se encuentra y diga lo que sabe, esa es mi estrategia, pero cómo ayudar a alguien que no se quiere ayudar”, refirió.

En otro momento, el abogado dijo que, en un inicio, compartió la idea de que Pacheco “debía permanecer en donde estaba, pero luego de la prisión preventiva, ya es hora de que haga realidad lo que dijo de que colaborará con la justicia”.

INFORMACIÓN. Al ser consultado sobre cuáles serían los hechos y los personajes que estarían involucrados si Pacheco diera la información que tiene al Ministerio Público, Castillo señaló que no puede revelar detalles por secreto profesional.

“Están vinculados (la información que tiene Pacheco) a una serie de funcionarios y va a tener consecuencias, va a tener que decirlo, he ejercido la defensa como tal estoy convencido de que él no tiene nada que ver con este caso, pero si él no quiere dejarse ayudar, no puedo hacer nada”, explicó Paco Castillo.