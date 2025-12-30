A pesar de los cuestionamientos que existen sobre el juez supremo César San Martín, sus colegas proponen nombrarlo “juez del Bicentenario”, iniciativa que surgió durante la ceremonia de despedida que se le hizo ayer en la sede del Poder Judicial (PJ).

PROPUESTA

El juez César San Martín cesará en sus funciones al alcanzar la edad límite establecida por la Ley de la Carrera Judicial.

Por ese motivo, se realizó una ceremonia en la que participó el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. “Es una propuesta personal que hago ante ustedes. Propongo a César San Martín como juez del Bicentenario de la Corte Suprema”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció Janet Tello, presidenta de la institución.

“Me adhiero a la propuesta de nombrar al doctor César San Martín, juez del Bicentenario, propuesta que estoy segura que todos aquí respaldaremos y lo hacemos público con un fuerte aplauso”, dijo.

Janet Tello, presidenta del PJ, fue una de las que hizo la propuesta para nombrar a San Martín "juez del Bicentenario" (Foto: Poder Judicial)

DUDAS

En febrero de 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por 30 días a San Martín, luego de hallarlo responsable de una falta grave por una llamada con el exjuez del Callao, Walter Ríos, uno de los integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos”.

Según un audio, César San Martín llamó a Walter Ríos para pedirle que “presionara” para acelerar el trámite judicial para un familiar.

Cabe precisar que un año después, un juez ordenó anular la sanción.

Por otro lado, se reveló que un testigo protegido de la Fiscalía relató que Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, le pidió ayuda a San Martín para que hablara con los miembros de la Quinta Sala Penal Nacional y concedan la apelación para anular la prisión preventiva dictada contra su patrocinado.

Un dato no menor es que dicha sala terminó revocando la prisión preventiva de Nicanor.