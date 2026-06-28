La posible inhabilitación de la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez sigue sin ser debatida desde diciembre del 2025, a pocas semanas del cierre del periodo 2021-2026, lo que abre la duda sobre si el próximo Parlamento podrá retomarla o si el caso quedará sin efecto.

El caso

Se trata de la denuncia constitucional 114, referida a presuntos hechos ocurridos durante su gestión en el Congreso, por los cuales se le atribuye la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El caso fue impulsado por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, quienes sostuvieron que la senadora electa de Ahora Nación habría dispuesto aumentos remunerativos y la asignación de funciones a trabajadores sin seguir los procedimientos internos ni contar con la aprobación del Consejo Directivo.

Además, se le atribuye la entrega de tarjetas navideñas en plena pandemia, lo que según los denunciantes habría incrementado los contagios y generado casos graves y fallecimientos entre trabajadores del Congreso.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de 10 años en junio de 2025. El caso debía pasar a la Comisión Permanente.

Proceso. Consultado al respecto, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que el procedimiento es que los casos pasen primero al archivo y luego la Comisión Permanente solicite su actualización para que el trámite continúe.

“Primero se archiva y luego la Comisión Permanente solicitará su actualización para que el trámite continúe”, señaló a Correo.

No obstante, Cevasco precisó que la continuidad también dependerá de la “voluntad política” del próximo Congreso.