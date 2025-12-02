La congresista Diana Gonzales, integrante de la bancada Avanza País, presentó un proyecto de ley que propone que todas las llamadas provenientes de call centers cuenten con un prefijo numérico estandarizado que permita identificar con claridad su origen y finalidad.

La iniciativa surge como respuesta al creciente acoso telefónico que afecta diariamente a millones de usuarios en el país, principalmente a través de promociones, campañas comerciales y servicios que los ciudadanos no han solicitado.

Rol del MTC y OSIPTEL en el diseño del prefijo

El proyecto, conformado por seis artículos, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con OSIPTEL, será la entidad encargada de definir la estructura del prefijo, los tipos de llamadas que deberán emplearlo y el régimen de sanciones para las empresas que incumplan la medida.

El objetivo, según Gonzales Delgado, es ofrecer herramientas claras para que los usuarios puedan identificar estas llamadas desde el primer segundo y reducir la sobrecarga de comunicaciones no deseadas.

Protección especial para adultos mayores

La propuesta incorpora además una disposición orientada a proteger a las personas mayores de 70 años frente a contrataciones telefónicas.

El texto señala que toda contratación de bienes o servicios realizada vía telefónica deberá ser ratificada mediante firma física y entrega documentaria del contrato correspondiente. Con esto se busca evitar engaños, presiones indebidas o acuerdos aceptados sin la debida información.