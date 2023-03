Lo último que hizo la Comisión de Justicia el 14 de marzo pasado fue aprobar un predictamen que planteaba -entre otros detalles- incrementar las penas por el delito de difamación hasta por cuatro años.

Hasta allí, al proyecto base de Segundo Montalvo (Perú Libre) se acumuló el del congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial), que planteaba -en una misma línea- sancionar la falta en su forma agravada hasta con cinco años de cárcel.

Tras las observaciones hechas por los legisladores durante la sesión, el secretario técnico de ese grupo de trabajo informó que el contenido del predictamen solo iba a quedarse con cuatro años de sanción en ese delito, lo implicaría la prisión efectiva para el denunciado.

La propuesta, desde entonces cuestionada y rechazada por diversas entidades y gremios periodísticos, obtuvo luz verde en la comisión con el respaldo de legisladores de Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso y Acción Popular. Se espera que el debate de la peligros propuesta se eleve a nivel del pleno en un mes.

DETALLES.

En agosto de 2022, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó el proyecto de ley 2862/2022-CR, que propone específicamente modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal para sancionar la “utilización indebida de medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva”.

En el primer apartado, referido al delito de calumnia, el texto planteaba que la sanción por esta falta se incremente a 120 hasta 365 días-multa “y una reparación civil en favor del querellante”.

Los cambios en el Art. 132, sobre difamación, serían incluir penas privativas de libertad de entre 2 hasta 5 años cuando el crimen se comete de forma agravada, además de 120 a 365 días-multa y una reparación civil.

Ello si el delito se comete “por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social”. Actualmente, la norma prevé, para este escenario, una sanción de entre uno a tres años y no incluye redes sociales o sitios web.

A una semana de su formulación, la iniciativa fue derivada a la Comisión de Justicia para su estudio. El pasado 14 de marzo, el grupo de trabajo sometió a debate un texto sustitutorio tras recibir la opinión de entidades como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

En su escrito, el organismo presidido por Eliana Revollar señaló que “es contrario a la Constitución Política y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos” que se aprueben normas “orientadas a sancionar de forma más severa los delitos de calumnia y difamación”.

Indicó, además, que este escenario conllevaría a “desconocer las decisiones vinculantes para el Estado peruano emitidas por la Corte IDH y las recomendaciones que en orientadas ocasiones ha formulado la Relatoría Especial para la Libertad Expresión.

Antes de aprobar el texto final del predictamen sobre este tema, el grupo de trabajo dispuso la acumulación de la iniciativa legislativa que Alex Paredes (Bloque Magisterial) presentó en la quincena de marzo.

El proyecto No. 4485/2022-CR solo propone modificaciones al Art. 132 del Código Penal. No obstante, en el mismo sentido que la iniciativa de Montalvo, se contempla que la falta se comete “por medio del libro, la prensa, internet, redes sociales u otro medio de comunicación social” y que la pena será privativa de la libertad será no menor de dos años ni mayor de cinco, además de 120 a 365 días-multa.

No obstante, la fórmula de predictamen aprobada en Justicia contempla que, en caso de agravante, la pena pueda ir desde los dos hasta los cuatro años, lo que deja abierta la posibilidad de que el denunciado cumpla prisión efectiva.

DEFENSA

En un intento por defender su iniciativa, el congresista de izquierda Alex Paredes aseguró que su proyecto no menciona en ningún extremo que se limitará la libertad de expresión.

“Basta con mirar las redes sociales y ver cómo las personas en el anonimato no hacen destrozos sino demolición de las personas que somos seres humanos”, respondió a Correo.

Insistió en que se ha vuelto común utilizar adjetivos que destruyen a los ciudadanos sin entender que detrás hay familias y un espacio laboral o amical.

Pero cuando fue consultado bajo qué argumentos buscó endurecer el delito de difamación, solo se limitó a responder que las normas actuales no han tenido fuerte impacto sobre las personas que infringen la ley, por lo cual era oportuno aumentar los años de sanción.

“Esas penas que ya están normadas no sirven. No han servido. Ya se aprobó (el predictamen) en la Comisión de Justicia y está en camino al pleno. Pasaría en un plazo de un mes”, agregó.

Además de Paredes, este diario intentó comunicarse con Segundo Montalvo pero no tuvimos éxito.

Los mismo ocurrió en el caso de Américo Gonza, el presidente de la Comisión de Justicia, actualmente investigado por el caso “Los Niños”.

POSTURAS

Conocida la decisión de la comisión de Justicia y mediante un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) manifestó su oposición contra el dictamen que elevaría la pena de cárcel por difamación. “La norma actual -anacrónica, a juzgar por la tendencia regional a despenalizar los delitos de honor- establece entre uno y tres años de cárcel para el querellado. El nuevo dictamen elevaría la pena hasta cuatro años, lo que implicaría prisión preventiva”, indicó.

Por su parte, en un pronunciamiento, Roberto Pereira, abogado constitucionalista y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), consideró que el proyecto Nº 2862/2022-CR establece modificaciones “carentes de rigor técnico por innecesarias” cuando lo señalado está previsto actualmente en la norma de forma clara.

Y precisó que el incremento de penas se plantea sin mayor sustento. “En esa línea, lo más grave por peligroso es que está proponiendo la posibilidad de pena de cárcel efectiva en los casos de difamación a través de medios de comunicación social, redes sociales o internet en general”, indicó.