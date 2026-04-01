Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) participaron en el bloque dedicado a Educación, Innovación y Tecnología.

El intercambio incluyó exposiciones iniciales y una fase de debate directo, en la que los postulantes presentaron propuestas y protagonizaron cuestionamientos mutuos sobre políticas educativas y responsabilidades políticas.

Keiko Fujimori plantea infraestructura educativa y fortalecimiento de becas

La candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, inició su participación resaltando la importancia del liderazgo político en el desarrollo educativo del país.

“Liderar un país no es un eslogan, es tomar decisiones difíciles sin importar los ataques, sin importar los insultos”.

Durante el intercambio, anunció la construcción y remodelación de infraestructura educativa.

“En los 90s se construyeron 3000 colegios. Estos los vamos a remodelar y además construiremos 2000 más”.

Asimismo, planteó medidas para mejorar las condiciones escolares.

“Hemos anunciado que vamos a entregar 5 millones de kits escolares. ¿Qué quiere decir esto? Buzos, calzados, mochilas”.

También destacó la necesidad de fortalecer programas sociales y educativos.

“Vamos a repotenciar 20 000 becas del programa beca 18”.

Entre otras propuestas, señaló la implementación de nuevas áreas formativas.

“Vamos a implementar clases de inglés, educación cívica, fomentaremos el deporte”.

Pérez Tello propone erradicar la anemia y fortalecer la educación pública

Por su parte, la candidata Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, sostuvo que la educación pública debe ser el eje central del desarrollo nacional.

“En mi gobierno, la educación pública va a ser el eje”.

Durante el intercambio, destacó la relación entre nutrición y aprendizaje.

“Si no combatimos la anemia de nutrición directamente con agua, hierro, resultados medibles, indicadores y compromiso, no vamos a poder garantizar educación de calidad”.

Asimismo, anunció una meta específica para su gestión.

“Nuestro compromiso es erradicar la anemia y la desnutrición en la primera infancia”.

Además, propuso fortalecer el financiamiento del sector educativo.

“Vamos a asignar el 6% como mínimo a la educación”.

También enfatizó la importancia de la tecnología en el aprendizaje.

“Hay que cerrar la brecha digital porque si no se va a agudizar la desigualdad”.

López Aliaga propone tecnología educativa y parques tecnológicos

El candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, planteó la incorporación de tecnología como herramienta central para mejorar la educación.

“En mi gobierno, ahorrando 80 millones de soles (…) con directa inversión de la empresa privada en colegio refaccionados, tablets para los niños”.

Asimismo, mencionó el uso de conectividad digital para ampliar el acceso educativo.

“Internet satelital, clave para la educación moderna”.

Durante su intervención, también planteó el desarrollo tecnológico como motor de crecimiento.

“Vamos a establecer con ese dinero parques tecnológicos para tener acá marcas tipo Google, Nvidia, Amazon, Tesla”.

El candidato también abordó la atención a estudiantes con necesidades especiales.

“Los niños con habilidad especial necesitan una ayuda, un bono mensual para sus cuidadores”.