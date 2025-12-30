El proceso de inscripción rumbo a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) sigue marcado por observaciones y correcciones. Al cierre de esta edición, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantuvo 18 planchas presidenciales en condición de inadmisibles, situación que ha obligado a los partidos políticos a acelerar la presentación de subsanaciones para no quedar fuera de la contienda electoral.

Avance

De acuerdo con la información oficial, al menos 15 organizaciones políticas ya presentaron la documentación requerida por los Jurados Electorales Especiales (JEE), en un intento por levantar las observaciones formuladas durante la etapa de calificación.

Esta condición no supone una exclusión automática, pero sí exige el cumplimiento estricto de los requisitos formales dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Entre los partidos que ya ingresaron sus subsanaciones figuran Avanza País, Perú Libre, Sí Creo, el APRA, Libertad Popular, Venceremos, País para Todos, Perú Acción, Fuerza y Libertad, Unidad Nacional, Salvemos al Perú, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Integridad Democrática, el PRIN y Cívico Obras. Todos ellos quedan ahora a la espera de una nueva evaluación por parte de los JEE para definir si continúan en carrera.

Las inadmisibilidades detectadas responden, en la mayoría de casos, a observaciones de carácter formal y administrativo, como la falta de firmas válidas, errores en la consignación de datos personales de los integrantes de la plancha, inconsistencias en las actas de democracia interna o problemas en la documentación presentada a través del sistema Declara+.

También se han identificado omisiones relacionadas con el cumplimiento de las cuotas electorales y la acreditación de los personeros legales.

Pendientes

En contraste, Cooperación Popular, Democrático Federal y el Partido de los Trabajadores continúan en condición de inadmisibles sin que, hasta el momento, se haya informado oficialmente sobre la presentación de subsanaciones.

De acuerdo con los registros del sistema electoral, estas observaciones están vinculadas a falencias en la documentación presentada, principalmente relacionadas con la acreditación de la democracia interna y errores en el registro de sus planchas presidenciales.

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que, de no ser corregidas dentro del plazo legal, estas candidaturas podrían ser declaradas improcedentes de manera definitiva.

Asimismo, organizaciones como Alianza Para el Progreso, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Unido Perú, Somos Perú, Partido Frente de la Esperanza, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Perú Primero, Perú Moderno, Progresemos, Renovación Popular y Partido Demócrata Verde se enuentran en periodo de tachas.