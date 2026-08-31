El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, planteó que las organizaciones criminales que operan en el país sean declaradas grupos hostiles para permitir una intervención directa de las Fuerzas Armadas. El titular del Mindef hizo este pedido durante una entrevista en Cuarto Poder, tras la reunión de urgencia convocada por el Ejecutivo luego del asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario en Trujillo.

Belaunde explicó que las Fuerzas Armadas no cuentan actualmente con un marco legal que les permita realizar operaciones militares contra organizaciones criminales como Los Pulpos, por lo que el Ejecutivo busca incorporar esta clasificación mediante las facultades legislativas solicitadas al Congreso. Según indicó, esta medida permitiría utilizar inteligencia militar y unidades de operaciones especiales para intervenir directamente contra estas estructuras.

“Lo que se requiere lo que requieren las Fuerzas Armadas es que los grupos de las organizaciones criminales transnacionales y nacionales que operan en el Perú sean catalogadas como grupo hostil. Eso permite conducir operaciones militares contra ellos”, planteó.

Belaunde señaló que las Fuerzas Armadas sí pueden intervenir contra organizaciones que ya tienen esa condición legal, como Sendero Luminoso y las disidencias de las FARC que operan en la zona del río Putumayo. En esa línea, precisó que el Ejecutivo busca aplicar el mismo mecanismo contra organizaciones como Los Pulpos, Los Choneros, el Comando Vermelho y el Tren de Aragua.

“Hoy no podemos hacerlo. Podemos hacerlo, por ejemplo, en el VRAEM, porque Sendero Luminoso es un grupo hostil. Podemos hacerlo contra las disidencias de la FARC que están en el río Putumayo porque también han sido declaradas grupo hostil”.

#EnVivo #CuartoPoder



Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde: Lo que requieren las FF. AA. es que los grupos de organizaciones criminales sean catalogadas como grupo hostil para que puedan emprender operaciones. Los penales son las bases de operaciones de las organizaciones… pic.twitter.com/ZlCQr9qO91 — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 31, 2026

¿Qué acciones adoptará el Ejecutivo?

Belaunde sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con efectivos para participar en operaciones contra grupos hostiles y para establecer el control externo de los establecimientos penitenciarios. Aclaró, sin embargo, que no existe personal suficiente para asignar un militar a cada unidad de transporte público.

“La presidenta de la República está haciendo un esfuerzo en reconstruir los sistemas de inteligencia en el Perú, que la DINI pueda conducir operaciones de inteligencia. Estamos haciendo un esfuerzo para poder denominar como grupos hostiles a estas organizaciones criminales y poder aplicar fuerza militar contra ellos”.

El titular de Defensa también relacionó la violencia registrada en Trujillo con las actividades de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Pataz. Según explicó, existiría una conexión entre esas estructuras y el tráfico de explosivos y armas que abastece a otros grupos delictivos.

¿Qué se sabe del secuestro en Trujillo?

Belaunde informó que las primeras labores de inteligencia apuntan a que el secuestro habría sido coordinado desde un establecimiento penitenciario. El ministro señaló que una persona identificada con el alias de John Pulpo estaría vinculada con la organización criminal Los Pulpos.

“Esto efectivamente se ha coordinado desde dentro del penal. Hay una persona identificada, alias John Pulpo. Entonces, sería como había anunciado, como había sugerido el coronel de Reboredo, estaría detrás la organización criminal Los Pulpos”.

Asimismo, consideró necesario reforzar la seguridad en los accesos y realizar requisas dentro de los penales.

Gobierno prepara control del perímetro de los penales

El Ejecutivo también prepara una intervención militar en el perímetro de los establecimientos penitenciarios mediante retenes que controlarán a las personas, vehículos y productos que ingresen. La propuesta contempla el uso de escáneres corporales y equipos para revisar bultos con el objetivo de impedir el ingreso de celulares, chips, armas y otros elementos.

Belaunde indicó que el sistema se proyecta inicialmente para penales como El Milagro, Challapalca, Ancón I y Piedras Gordas. Sin embargo, señaló que la implementación dependerá de la disponibilidad del equipamiento y de la aprobación del decreto supremo correspondiente.

“Van a haber dos de esos por cada penal. (...) La presidenta de la República ha puesto a nuestra disposición los dos sistemas de escáner personales que habían”.

El ministro precisó que también se gestionan equipos adicionales mediante la Sunat y que se busca apoyo de Estados Unidos para incorporar más sistemas de escaneo. Sobre la fecha de inicio, señaló que podría comenzar la próxima semana, aunque no estableció un día concreto.