El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que tomará acciones legales si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratifica su exclusión de las Elecciones Generales del 2021.

En diálogo con el programa Elecciones Generales 2021 de Andina Canal Online, sostuvo que “sería una violación absoluta con consecuencias penales” si el máximo ente electoral lo deja fuera de carrera.

“No (voy a respetar el fallo), sería una violación absoluta y tendría consecuencias penales. Es violar el derecho electoral de todos los peruanos. Es prevaricato. No me quedaré con las manos cruzadas, evidentemente voy a actuar, manco no soy”, expresó.

López Aliaga afirmó que la exclusión dictada en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 constituye una “arbitrariedad total”.

En su opinión, la decisión de dicho colegiado se ampara en unas declaraciones que dio señalando que donará su sueldo, cuando no era todavía candidato presidencial.

“El Jurado Electoral dice que como tengo la costumbre de dar dinero lo sigo dando. Desde que soy candidato no doy un centavo a nadie, miren lo injustos que son”, manifestó.

Cabe indicar que el pasado 25 de febrero, el JEE Lima Centro 1 excluyó a Rafael López Aliaga argumentando una infracción al Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador.

La decisión es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá pronunciarse en instancia definitiva y que analizará su expediente el próximo viernes 5 de marzo.