La candidata al Congreso de Renovación Popular, Norma Yarrow, consideró este miércoles que la “forma de pronunciarse” de su líder, Rafael López Aliaga, “a veces es dura”.

“Si bien es cierto Rafael López Aliaga tiene un discurso que a veces no llega a transmitir, y entendemos todos que como no es un político tradicional, no tiene un discurso enmarcado y, a veces, sus formas de pronunciarse es un poco dura”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

Pese a ello, Yarrow destacó que su agrupación tienen un plan enfocado en la reactivación económica e impulsarán el alcance de los programas sociales como Qali Warma y Juntos.

“Los programas sociales como Qaliwarma hay que darles un nuevo impulso. Hay que brindar calidad de alimentación a la población por comedores populares. El voluntariado es importante, necesitamos reactivar alimentos buscando a jóvenes que nos ayuden”, manifestó.

“El primer punto de llegar al Gobierno es la reactivación económica, reforzar la alimentación y las postas médicas. Tenemos un plan para combatir la pandemia en los primeros 100 días”, indicó.

