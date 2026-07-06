El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó que sostendrá una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori durante esta semana. El objetivo del encuentro será coordinar la participación de equipos técnicos en el próximo periodo de gobierno.

El anuncio fue realizado durante una actividad partidaria en el distrito de El Rímac, en Lima. López Aliaga aprovechó este espacio para saludar a la lideresa de Fuerza Popular, tras su victoria electoral.

El dirigente político señaló que su retorno reciente al país le permitirá concretar la coordinación con la presidenta electa. En ese marco indicó que buscará reunirse en los próximos días para definir mecanismos de colaboración.

Propuesta de apoyo técnico

López Aliaga informó que pondrá a disposición del próximo gobierno a un equipo de trabajo especializado. Según sostuvo, su propuesta está enfocada principalmente en el área de seguridad ciudadana.

“Quiero ir a visitarla para ponernos a su disposición, justamente. ¿Para qué? Para que el tema de seguridad ciudadana, donde tenemos gente con un equipazo con lo que tiene Carlos Álvarez, sea el tema número uno”, expresó.

La actividad partidaria contó con la participación de distintos representantes de Renovación Popular y figuras políticas invitadas. Entre ellos se mencionó a Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Lima.

Además, estuvieron presentes el senador electo Alejandro Muñante y el excandidato presidencial Carlos Álvarez. El encuentro reunió a dirigentes vinculados a la organización en el marco de la reciente coyuntura electoral.