El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó no postulará al sillón municipal de Lima en los comicios del 2022 si es que se aprueba un proyecto de ley que vuelve cargos irrenunciables los de las autoridades regionales y locales.

“Hay una restricción, de que si uno es alcalde ya no puede renunciar; esa es la traba que me quieren poner”, señaló esta mañana a RPP, tras reiterar que él nunca ha ocultado su intención de llegar a la alcaldía de Lima para, luego de tres años, renunciar en el 2025 y volverse candidato presidencial.

“Lo he dicho claramente, voy a estar tres años de alcalde, pero si me van a poner en el Congreso una ley con nombre propio, la cual dice que un alcalde no puede renunciar, entonces ya no podría”, aseguró.

Proyecto de ley que busca volver los cargos de alcaldes y gobernadores en puesto irrenunciables.

La iniciativa de ley a la que alude Rafael López Aliaga fue presentada en diciembre del 2020 por el congresista de la bancada del Frepap, Alcides Rayme, con la cual se busca eliminar las excepciones incluidas en la Constitución para que los funcionarios elegidos por voto popular como presidente de la República, vicepresidentes, congresistas o alcaldes.

Esto implicaría una modificación de la Constitución para incluir un texto que indique que el mandato, tanto de gobernadores regionales como de alcaldes y regidores es “irrenunciable”.

Las elecciones municipales y regionales se llevarán a cabo en el año 2022 y las autoridades que resulten victoriosas ejercerán sus cargos hasta el año 2026.

Si algún alcalde o gobernador quisiera participar en las próximas elecciones generales para presidente, Congreso de la República y Parlamento Andino a realizarse en el 2026, tendrían que renunciar en el 2025.

