El candidato presidencial Rafael López Aliaga se convirtió en el segundo postulante en sufragar en la jornada electoral. El líder de Renovación Popular llegó hasta un colegio en San Isidro junto a su candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow, para emitir su voto.

En medio de una gran presencia de simpatizantes, el exalcalde de Lima fue escoltado hasta su mesa de votación, donde finalmente ejerció su derecho al sufragio.

López Aliaga ejerció su derecho al voto en medio de los saludos de sus simpatizantes en el estacionamiento de Petroperú, en San Isidro, luego de los problemas logísticos que retrasaron la apertura de mesas en dicho local.

El candidato emitió su voto utilizando su propio lapicero, enseñó la cédula electoral conocida como “sábana electoral” y firmó ante la presidenta de mesa.