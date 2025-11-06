El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se mostro a favor de que los trabajadores puedan acceder al dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Cada trabajador será libre de retirar su dinero ahorrado y abrir cuentas previsionales en bancos o entidades financieras que no cobrarán comisión alguna mensualmente”, indicó.

Durante su presentación en el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025, López Aliaga expuso sus propuestas para el crecimiento económico del Perú.

“Mantener las fortalezas macroeconómicas, bajo déficit fiscal y deuda pública, RIN adecuadas, inflación baja y estable (entre 1% y 3 %), mejorar grado de inversión”, sostuvo.

Además, habló de la necesidad de reducir el gasto público en ministerios, gobiernos regionales y gobiernos provinciales.

Rafael López Aliaga fue el primer precandidato en intervenir en el CADE Ejecutivos 2025.

“Reducción del Estado (Plan de Incentivos para Retiro, meritocracia, línea de carrera) y gasto público (ratio 50% inversión & 50% gasto corriente, para Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Provinciales)“, explicó.

Finalmente, reiteró su propuesta para las obras por impuesto con un 50% pagado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que el otro 50% sería pagado con obras en infraestructura de Transporte, Educación y Salud.