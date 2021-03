El abogado Wilber Villafuerte -defensa legal del candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López-Aliaga- no participó ayer de una audiencia en el Poder Judicial para evaluar el recurso de control de plazos sobre la investigación preliminar contra su patrocinado por el caso Panamá Papers.

En sesión virtual, el juez Jorge Chávez dio cuenta de la ausencia del abogado y archivó la solicitud que este había planteado para concluir la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra su defendido.

De esta manera, las pesquisas contra el candidato presidencial, que están a cargo de la fiscal Yovanna Mori continuarán.

Según la Fiscalía, López Aliaga es imputado de haber adquirido sociedades offshore en paraísos fiscales por intermedio de Mossack Fonseca, tales como Acres Investments (Panamá) y Acres Investments (Nevada, Estados Unidos) y no haber declarado ante la Sunat las rentas de fuente extranjera, “por lo que se trataría de empresas offshore fachada”.

Mori señala que el también empresario habría utilizado sociedades offshore en paraísos fiscales para canalizar activos de procedencia sospechosa y evitar la identificación de su origen con la ayuda de Mossack Fonseca

En este caso también están investigadas Jimena Burmester, socia de López, y las empresas Acres Investment LTD, Acres Internacional LTD Inc y Paga Investments LTD.

Decisión

El juez informará sobre el comportamiento del abogado Wilber Villafuerte ante el Colegio de Abogados por solicitar una audiencia y no acudir.

