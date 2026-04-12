Rafael López Aliaga arribó minutos antes de las 8:00 a. m. al distrito de San Juan de Miraflores para participar en el tradicional desayuno electoral. El exalcalde de Lima acudió en compañía de Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia.

Durante ese momento, López Aliaga atendió los pedidos de sus simpatizantes y de algunos dirigentes vecinales.

Desde tempranas horas, personal policial y de seguridad efectuó inspecciones en el local para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, que se realizará antes de su traslado al centro de votación.