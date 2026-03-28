El candidato presidencial Rafael López Aliaga señaló que evaluará disolver la futura Cámara de Diputados en caso el Congreso no apruebe las reformas que plantearía en un eventual gobierno.

Durante su visita a Tumbes, el líder de Renovación Popular indicó que esta medida podría aplicarse ante una eventual falta de respaldo legislativo, y sostuvo que no implicaría vulnerar la Constitución. Sus comentarios se dieron en el contexto de la presentación de propuestas orientadas a cambios institucionales.

Durante su recorrido por el norte del país, López Aliaga también abordó la situación de seguridad en la frontera, s eñalando que gobiernos anteriores permitieron el ingreso de bandas criminales. En ese sentido, planteó la necesidad de adoptar acciones más firmes para enfrentar la criminalidad.

Asimismo, propuso endurecer el régimen penitenciario, con mayores restricciones para internos vinculados a delitos graves, como parte de su estrategia en materia de seguridad ciudadana.

En otro momento, el candidato presentó iniciativas para impulsar obras públicas mediante acuerdos con el sector privado, incluyendo la construcción de colegios, hospitales, carreteras y proyectos energéticos.