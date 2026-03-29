El candidato presidencial, Rafael López Aliaga prometió erradicar la anemia infantil en el sur andino durante un mitin realizado este domingo en Cajamarca. En ese contexto, propuso impulsar la crianza y consumo de cuy para abastecer comedores escolares en regiones altoandinas.

López Aliaga también señaló que priorizará la alimentación de niños desde la etapa gestacional hasta su formación académica. Además, indicó que su plan incluye dotarlos de herramientas tecnológicas como tablets e internet satelital.

“Entonces, una vez cubierto el primer gran tema: que es niño desde el vientre de su madre, hasta que termina su colegio y luego su instituto o su universidad bien papeado (alimentado), lo primero. Pero que tenga tecnología, que tenga su tablet, que tenga internet satelital. Va a ser lo primero que voy a hacer. La primera plata va a ir ahí”, prometió durante el evento oficial.

Cuy contra la anemia

En otro momento de su intervención, López Aliaga abordó la situación de la anemia en regiones como Ayacucho y Huancavelica. Desde esa perspectiva, planteó utilizar alimentos disponibles en el país como parte de la estrategia para enfrentar este problema.

El candidato hizo referencia al valor nutricional del cuy y su presencia en diversas zonas del Perú y vinculó su consumo con la mejora en la alimentación infantil.

“No podemos dejar que el niño ayacuchano o huancavelicano tenga anemía en un país que existe que muchísimo alimento, de mucha calidad, siendo el cuy el mejor alimento del mundo. Y lo tenemos acá.”

Asimismo, detalló que su propuesta incluye articular la producción local con el sistema de alimentación escolar. Para ello, planteó la creación de centros de acopio para distribuir este producto en colegios del sur andino.

“Y vamos a hacer que la gente críe cuy y lo venda a las centrales de cuy, a las centrales de compra de Huáncapa y Arequipa, para alimentar a los comedores de los colegios de todo el sur andino. Vamos a hacer eso”, aseguró.

Planteamientos en salud pública

El aspirante a la presidencia, también se refirió a la situación del sistema de salud en el país. En su intervención, mencionó problemas en la atención y en el acceso a medicamentos en los servicios públicos.

En ese marco, planteó la implementación de infraestructura hospitalaria en regiones del sur. Además, indicó que su propuesta incluye cambios en la organización de entidades del sector salud.

“Tengo una serie de elementos funcionales. En temas de salud.,aquí no funciona ni Minsa ni EsSalud. Todo está malogrado, no tienen la medicina. Voy a implementar antes de que finalice este año”, indicó.

El líder de Renovación Popular detalló que se instalarían hospitales con capacidad de atención especializada en capitales de provincia. También mencionó la incorporación de equipamiento médico y una reorganización institucional.

“A partir del 28 de julio, el Hospital Solidario igualito que hay en Huamanga. En cada capital de provincia de Huancavelica y de Ayacucho: un hospital nivel tres o sea que puedas tener operaciones e internamiento y al Minsa y EsSalud lo vamos a reestructurar en una semana, sacamos a todos los vagos y vamos a ponerle resonador, tomógrafo, rayos X y medicina de calidad”, exclamó.

Prioridad al sur andino y obras de infraestructura

Antes de finalizar su discurso, López Aliaga abordó la distribución del presupuesto público y señaló que su propuesta contempla priorizar la inversión en el sur andino.

El candidato aseguró que el Perú mantiene una “deuda histórica” hacia estas regiones del país. Además, indicó que un porcentaje importante de los recursos se destinaría a proyectos de inversión.

“El dinero va a ir prioritariamente al sur andino. Entonces, primera prioridad. Más del 30- 40% del presupuesto de inversión va a venir al sur andino. Hay una deuda histórica con el sur. Se han robado la plata del sur. Aquí venimos a hacer obra.”

Finalmente, mencionó un proyecto de infraestructura vial que conectaría Huancavelica con Lima. En ese punto, hizo referencia a una ruta que seguiría el antiguo trazado del Qhapaq Ñan.

“El asfaltado de la autopista, escuche bonito, Huancavelica- Lima por Tipicocha. El antiguo Qhapaq Ñan, vamos asfaltar esta carretera”, expresó.