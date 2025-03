En medio de la creciente preocupación por la inseguridad en Lima, el alcalde Rafael López Aliaga se pronunció sobre la marcha convocada para el 21 de marzo en la Plaza San Martín, tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10.

El burgomaestre respaldó la movilización impulsada por artistas y ciudadanos, destacando su derecho a exigir mayor seguridad.

“Es un tema serio, hay que apoyar al artista” , afirmó. No obstante, advirtió sobre la posible presencia de grupos políticos que, según él, buscarían aprovecharse de la situación. “Que no me vengan con estos delincuentes del Partido Morado. Ellos viven de la división del peruano, del odio”, declaró.

López Aliaga también aseguró que Lima tiene los recursos para garantizar el orden y actuar ante cualquier incidente. “Si alguien intenta destruir el patrimonio de la humanidad, se tomarán acciones” , enfatizó.

La marcha del 21 de marzo ha sido impulsada por diversos sectores que denuncian el aumento de la delincuencia y las extorsiones que afectan a la ciudadanía.