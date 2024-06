Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, expresó ante la prensa que pensar en estos momentos en una campaña presidencial es muy prematuro.

“Si viera que no hay voluntad política de nadie de asumir este rol, bueno, te lo pensaría, pero es muy prematuro”, declaró López Aliaga ante la prensa.

Rafael López: “Conversaré con Añaños para ver si juntamos fuerzas”

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga estuvo en Huancayo para realizar una serie de actividades, y tuvo una entrevista con Correo.

¿En el Congreso, las bancadas continuarán manteniendo en el poder a la presidenta Dina Boluarte? En el Congreso hay 130 parlamentarios, y unos 100 en el sector privado no ganarían lo que ganan ahora, esos 100 se van a atornillar hasta el 28 de julio del 2025. ¿Qué va a pasar el 28 de julio del próximo año? Creo que cuando Dina Boluarte no pueda disolver el Congreso, ahí se podría dar una vacancia. Estos partidos que dominan el Congreso, van a querer colocar a su presidente en el último año (...). Estoy en desacuerdo con los congresistas que piden bonos y más bonos. Mi filosofía en política es que no cobro un sueldo, yo pago todos mis gastos. En política hay que tener espíritu, es dar tu tiempo una vez que realizaste tu vida. Estoy buscando que mis candidatos cumplan ese perfil y hagan patriotismo.

¿Comenzaron a recolectar firmas para una posible revocatoria, ¿qué opina? Soy demócrata, respeto la práctica democrática. Sería más elegante que la persona (Ciro Silva) que compra el kit no sea una persona vinculada a una delincuente como la señora Susana Villarán. Ella recibió coimas e hizo que 5 millones de limeños paguen un peaje miserable por esa coima. Contrario sería que un ciudadano independiente promueva mi revocatoria alegando que no cumplí con mis promesas. Pero Villarán tuvo el respaldo de Odebrecht, y a su vez, ellos estarían detrás de ese sujeto. Sinceramente, en 4 meses no juntarán 2 millones de firmas, solo tienen el afán de colgarse del ‘Porky’ y hacerse notorios.

¿Según Ipsos, un 57% votaría a favor de su revocatoria? Tengo otra encuesta, con un resultado diferente. Ipsos durante la campaña electoral, a una semana de las elecciones, me ponía en otros, no aparecía entre los favoritos. Entonces, ¿cómo se explican que terminé en el tercer lugar? Sigo trabajando y no me preocupa (la revocatoria). Entrego mi tiempo, experiencia y honestidad. No pararé hasta concluir con el programa “hambre cero”, hasta que los pobladores que viven en la parte de Lima tengan agua, hasta que Lima tenga cientos de motos para garantizar la seguridad ciudadana, entre otros. Mientras tanto, seguirán atacando.

¿Postulará a la presidencia del Perú? Si de acá, 2 años, veo que lamentablemente el Perú nuevamente está condenado a ser Venezuela, Cuba, u otros, tendré que hacer fuerza. Para mí es fácil irme, de Europa me llaman para dar cátedras, es más, podría tener una vida más tranquila. Pero tengo una responsabilidad con mi país. La gente me pidió que asuma este rol, ser alcalde de Lima cuando ni era conocido. Ahora me piden que me lance (a la presidencia), pero yo les digo que voy a esperar. Ahora veo que el empresario Carlos Añaños se sumó a un partido, le pedí siete veces que se lanzara, entonces quiero conversar con él y ver si podemos juntar fuerzas.

Sí, Carlos Añaños oficializó su entrada al partido político Perú Moderno. Buenísimo, me encanta, al único que casi le estuve rogando siete veces que haga política, ayer le llame, y le dije: por fin. Hemos quedado en conversar (...).

Si Añaños va a la presidencia, ¿usted no va? En política todo cambia, vamos a esperar. Añaños hizo su vida como yo, lo hace como un sacrificio, él sabe que el Perú nos necesita. El perfil de Añaños es similar al mío, somos personas que ya hemos hecho nuestras vidas. Tenemos más de 60 años de edad, y yo no quiero que Perú esté condenado a ser Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Hay muchos dictadores miserables. Declaraciones como las del presidente de Colombia que dice que los pobres son necesarios para él y que deberían seguir siendo pobres. Lo mismo dice Maduro, lo mismo dice Evo Morales, para todos estos miserables, la pobreza implica sufrimiento y muerte. Bien desgraciados para considerar en tener a un pueblo hambriento, sin agua, y con anemia. Mientras tanto, que haya una cúpula que tiene una especie de monarquía, oprimiendo a un pueblo, tenga una vida multimillonaria, usando Rolex, yo ni tengo Rolex (y eso que me lo puedo comprar), uso mi Casio (...).