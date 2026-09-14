El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que la falta de recursos limita la atención de proyectos de infraestructura solicitados por autoridades de distintas regiones. Durante una entrevista con Exitosa, sostuvo que fomentar la inversión permitiría incrementar la recaudación tributaria y ampliar la capacidad del Estado para ejecutar obras.

Rey explicó que recibe pedidos de gobiernos locales, provinciales y regionales, además de senadores y diputados, para atender problemas relacionados con infraestructura. En esa línea, indicó que algunas solicitudes no pueden ser atendidas por las restricciones presupuestales que enfrenta el sector.

“Siento en carne propia los problemas que me exponen. (...) También ha habido y continúa habiendo falta suficiente presupuesto que no tenemos todavía, por eso es la importancia de fomentar la inversión para que aumenten los ingresos del Estado a través de los impuestos y vayamos ampliando la capacidad presupuestal que nos permita actuar más rápidamente con la infraestructura que es indispensable”, expresó.

El titular del MTC también anunció que su sector cuenta con un plan maestro ferroviario diseñado para los próximos 25 años. La propuesta busca establecer una estrategia de largo plazo para fortalecer el sistema ferroviario y su función en la conectividad del país.