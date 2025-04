El fiscal Rafael Vela señaló que la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia demuestra que en el Perú “no hay intocables”, además, de que la justicia pueda alcanzar incluso a un segundo presidente constitucional.

En conversación con la prensa, Vela dijo que dicha decisión es un precedente importante para futuros casos relacionados al financiamiento ilícito de campañas políticas.

“La consecuencia de esta sentencia en los casos futuros es clara: en el Perú, dentro de un debido proceso, no hay intocables. Las leyes son para todos, inclusive para un expresidente constitucional de la República que hoy ha merecido una sentencia ejemplar”, manifestó.

El miembro del equipo especial Lava Jato aseguró que el Ministerio Público actuó dentro del debido proceso, enfrentando campañas de difamación, presiones y persecuciones políticas e institucionales.

“La justicia debe ser para todos por igual, no obstante, las dificultades, no obstante, las campañas de descrédito, de demolición, las mentiras, la difamación. Por eso nos atacan, por hacer nuestro trabajo, porque no nos hemos puesto de costado, porque siempre hemos enfrentado y nos hemos sometido a la justicia”, expresó.

También sostuvo que esta sentencia a la expareja presidencial es resultado del trabajo coordinado entre fiscalías, cooperación internacional y acuerdos de colaboración eficaz, que probaron que la empresa Odebrecht tenía una estructura de contabilidad paralela para entregar aportes ilegales.

Dictan 15 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

En una histórica sentencia, el Poder Judicial condenó al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia Alarcón, a 15 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. En ambos casos, se deberá tomar en cuenta el periodo en que estuvieron en prisión preventiva.

La sala también sentenció a Ilán Heredia, hermano de Nadine, a 12 años de prisión y ordenó su inmediata captura. En tanto, Mario Julio Torres Aliaga recibió una pena de 8 años de cárcel, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario designado por el INPE.

Por su parte, Antonia Alarcón Cuba, Rocío Calderón y Eladio Mego Guevara fueron condenados a 5 años de pena privativa de libertad, aunque con ejecución suspendida por un plazo de 4 años, y sujetos a reglas de conducta.

El fallo incluye además la disolución de la empresa Todograph y la imposición de una multa de 100 UIT al Partido Nacionalista Peruano, en el marco de las sanciones económicas por el delito cometido. La jueza Nayko Coronado también anunció el pago conjunto de una reparación civil de 10 millones de soles a favor del Estado peruano.

La sentencia fue dictada por mayoría de jueces, quienes consideraron que los implicados actuaron como coautores del delito de lavado de activos agravado, utilizando fondos de procedencia ilícita para financiar la campaña presidencial del año 2011.