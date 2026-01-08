Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez no solo perdieron protagonismo porque se desactivó el Equipo Especial Lava Jato, sino que tampoco podrán avocarse, en ningún aspecto, a las investigaciones de los casos.

Así lo explicó el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, quien aclaró la situación de los dos polémicos fiscales.

DETALLES

En entrevista con el programa Contracorriente, el máximo representante del Ministerio Público reiteró que el fiscal Germán Juárez Atoche será la persona que estará al frente de los casos Lava Jato.

“(Rafael Vela) no va a ver los casos del equipo especial, no los va a ver en segunda instancia. A partir de ahora, Juárez Atoche los verá, porque ha mostrado eficacia y va a continuar”, afirmó.

En ese sentido, el fiscal de la Nación aseguró que conversó con Juárez Atoche para agilizar los procedimientos.

“Él ha prometido mostrar su eficacia y eficiencia, esos procesos van a acelerarse y va a mostrarse la eficacia y la eficiencia del Ministerio Público”, agregó.

Sobre el fiscal José Domingo Pérez, Gálvez Villegas dijo que este “ralentizaba” los procesos en primera instancia, motivo por el que ya no va a estar en su Fiscalía.

“Él está en una Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, ahí va a pasar”, dijo.

Además, reiteró su postura sobre un presunto blindaje de Pérez Gómez hacia la constructora Odebrecht.

“Lo que digo a título personal, no como fiscal de la Nación, él sí habría encubierto a los agentes de Odebrecht y sí estaría obstruyendo propiamente la investigación de Susana Villarán, entonces, el hecho el hecho que él no esté ahí, (significa que) recién va a haber una investigación o un juicio serio”, indicó.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aclaró que ni Vela ni Pérez podrán ver los casos.

MÁS CAMBIOS

En otro momento se refirió a Julio Ormeño, quien es un fiscal del desactivado Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).

“A Ormeño, por ejemplo, lo hemo sacado del equipo y hemos puesto a un fiscal adjunto titular encargado de ese equipo, de esa fiscalía, entonces sí hemos hecho los cambios”, sostuvo.

Mientras que sobre la fiscal Marita Barreto, aclaró que ya no tiene el control de la Fiscalía contra la Corrupción, sino el doctor Omar Tello.