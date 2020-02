El exprocurador Ad Hoc del caso Lava Jato Jorge Ramírez dijo tener entendido que el presidente Martín Vizcarra “sí estaba enterado” sobre las reuniones que sostuvo junto al renunciante ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, con representantes de la empresa Odebrecht.

Indicó que el saliente titular del Minem le indicó ello, pero precisó que no le consta que el mandatario se haya enterado.

"Tengo entendido que de este tema había tenido información el presidente [Vizcarra]. Las circunstancias y pormenores no me constan, yo no he participado directamente del tema, [...] pero eso es así según me refiere a mí el ministro Juan Carlos Liu", sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

Ramírez indicó que gestionó una reunión con el entonces ministro de Energía y Minas y representantes de la constructora brasileña porque tenía que asegurarse que Odebrecht pague su reparación civil.

Explicó que la ministra Revilla tenía conocimiento del tema y lamentó "la situación que está viviendo el país" tras su salida de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato.

"El interés mío de ver el tema del proyecto Gasoducto Sur era la forma en que me iban a poder pagar la reparación civil, ya que, habían unos tubos que todavía siguen en custodia del Estado peruano. Yo le informo a la ministra Revilla de la intención de demandar al Estado peruano y ella me dijo que iba a ver este asunto", señaló.

"Después de la reunión del 9 de enero, con los representantes de Odebrecht y la presencia de varios funcionarios del Minem y el ministro Liu. Luego de mi reunión informé a la ministra via Whatssapp de esta reunión", detalló.

El exprocurador aseguró que le informó a la ministra de ello debido a que en ese entonces no estaba nombrado el procurador general de la República, Daniel Soria y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado depende del titular del Ministerio de Justicia.

"Dependía de ese sector y le informé a quien dependía, la ministra, de la problemática. La situación es que había un problema con el tema de la reparación civil y había la posibilidad de pagar una parte de esta con la venta de estos tubos de Odebrecht", manifestó.

Finalmente, Ramírez se mostró esperanzado en el trabajo que realizará la flamante procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión y aseveró que su exadjunta continuará la labor del equipo que estuvo a su cargo.

“Acá de los que se trata es ver el tema Lava Jato de una manera directa y buscar decisiones concretas. Es un problema, porque como procurador no me puedo quedar con las manos cruzadas, yo tengo que informar y eso es lo que hice. Además de ver siempre la posibilidad de cómo Odebrecht iba a pagar su reparación civil”, remarcó.

Más temprano, la saliente ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, dijo que no tuvo nada que ver en la salida de Jorge Ramírez de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato. Reveló, en esa línea, que fue informada de la salida del procurador horas después de que esta fuera formalizada.

“Yo no intervengo para nada en la renuncia de procurador Ramírez, yo me quedé tan sorprendida como muchos por su renuncia. Yo estaba de viaje en la ciudad de Chachapoyas. A mí me comunicaron después de que tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión el martes por la mañana y a mí me comunican cuando yo llego al Minjus a la 4 de la tarde”, sostuvo en una entrevista con el diario El Comercio.

“[Ramírez] debe estar pensando que yo propicié su salida, pero no tengo vela en este entierro, no tenía nada que hacer, su salida ha dependido enteramente de la Procuraduría General de la República”, agregó en diálogo con RPP Noticias.