Durante la instalación de la segunda legislatura ordinaria del periodo 2025-2026, el presidente del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, declaró oficialmente incorporado como congresista de la República a Raúl Espíritu Cavero, quien juró al cargo en reemplazo de la fallecida legisladora Lucinda Vásquez Vela.

En la sesión plenaria, que contó con la presencia de 56 parlamentarios, Rospigliosi dio lectura a la credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, documento que acredita a Espíritu Cavero como nuevo integrante del Parlamento.

Tras la lectura, se realizó la juramentación del legislador, quien representa a la bancada de Perú Libre y asume el escaño dejado por Vásquez Vela, fallecida el pasado 21 de febrero. “Declaro incorporado y apto para el ejercicio de la función parlamentaria al congresista de la República, Raúl Espíritu Cavero”, señaló Rospigliosi.

Antes de la juramentación, el Pleno del Congreso de la República del Perú guardó un minuto de silencio en memoria de Lucinda Vásquez, en reconocimiento a su labor como representante parlamentaria.

En la sesión del Pleno del Parlamento, reapareció el congresista José Jerí, quien fue censurado por el Congreso cuando ocupaba el sillón presidencial.

JNE

En febrero pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó y entregó la credencial de congresista accesitario a Raúl Espíritu Cavero. Ello luego del fallecimiento de la legisladora Lucinda Vásquez el 21 de febrero a los 67 años.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.º 0384-2026-JNE, publicada el 26 de febrero en el diario El Peruano, en la que se dispone que complete el período legislativo 2021-2026, que culmina en julio de este año.

La convocatoria se realizó luego de que el Congreso declarara la vacancia y comunicara el hecho al organismo electoral el 23 de febrero.

Raúl Espíritu Cavero accede al escaño por haber obtenido la segunda mayor votación preferencial de Perú Libre en la región San Martín durante las Elecciones Generales del 9 de abril de 2021, con 3 992 votos.