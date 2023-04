El presidente regional de La Libertad, César Acuña Peralta, líder de Alianza Para el Progreso(APP), es cuestionado por el alcalde de Pacasmayo y seis consejeros regionales.

Lo acusan de manejar con criterio partidario y político la ayuda humanitaria y de maquinarias para los damnificados por las lluvias.

Aseguran que el Gobierno Regional discrimina o desatiende a las provincias y distritos cuyas autoridades y consejeros que son de oposición, es decir, no militan en su partido, APP.

Un caso emblemático sería lo ocurrido el 13 de marzo último en la provincia de Pacasmayo. La maquinaria enviada por el Gore por 30 días, fue retirada abruptamente antes de culminar las labores.

Según el alcalde de Pacasmayo, Elmer León (del Movimiento Regional Trabajo, Más Trabajo) el motivo es que el personal de Acuña le exigió grabar un audiovisual publicitario agradeciendo al presidente regional, a lo que se negó.

“No le rinden pleitesía”

Al respecto, el consejero regional de Trujillo, Robert de la Cruz (de oposición), declaró a Correo que el retiro de la maquinaria no obedece a razones técnicas sino políticas:”Acá el motivo ha sido político porque no le agradecen, porque no le rinden pleitesía”.

“Claro que César Acuña tiene conocimiento de esto. Estoy seguro de que él ha diseñado la estrategia de excluir a las autoridades que no son de su partido”, asegura.

“La población nos eligió”

La consejera provincial por Pacasmayo, Olanda Torres, ofició al gerente general del Gore, con copia a César Acuña, solicitando una explicación del retiro de la maquinaria y su pronto retorno. Aún no ha obtenido respuesta.

Edy Camacho, consejera por la provincia de Virú, afirma: “Acuña odia trabajar con los que no somos de su partido. Muy mal porque le falta el respeto a la población que nos eligió. No puede excluirnos en la canalización de la ayuda. Aquí no debe haber color político”.