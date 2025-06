Falta poco para que la campaña electoral con miras a las elecciones 2026 se caliente. Sin embargo, el Congreso se adelanta y busca que los padres de la patria que aspiran a la reelección puedan hacer campaña durante la semana de representación, es decir, con recursos del Estado.

Expertos consultados por Correo no solo rechazan la propuesta, sino que coinciden en que se viola el principio de neutralidad, además, que se otorgaría ventaja para los congresistas que apuntan a mantener su curul y/o hacer campaña para sus líderes.

Las elecciones generales para el año 2026 ya fueron convocadas.

COINCIDENCIAS

Para el abogado en derecho electoral, Jorge Jaúregui, la propuesta del Parlamento es inconstitucional e incluso, autoriza a que los padres de la patria infrinjan el principio de neutralidad.

En el mismo sentido se pronunció el exministro de Justicia, José Tello, quien consideró que la neutralidad se golpea porque los congresistas tendrían excepciones para hacer una campaña.

Para el constitucionalista Víctor García Toma, los congresistas harían un mal uso de su tiempo, pues ese espacio que está destinado a legislar, fiscalizar, entre otros aspectos, estaría dedicado en prioridad a la campaña de reelección.

“Es un gasto innecesario (hacer campaña electoral durante la semana de representación) porque como el Congreso está tan desprestigiado, la tasa de reelección será baja”, indicó.

Finalmente, Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, se viola el principio constitucional de neutralidad.

Además, fue bastante crítico ante la posibilidad de eliminar la semana de representación, pues este es el espacio que les permite a los congresistas acercarse más a sus electores para hacer un trabajo de campo.

Todos los expertos consultados para el informe coincidieron en que se generaría una ventaja para los congresistas al poder hacer campaña, en contra de los candidatos a diputados o senadores, que no solo no tendrán los mismos recursos, sino que el alcance no será el mismo.

Texto sustitutorio aprobado el 3 de junio por la Comisión de Constitución. Iniciativa abre las puertas para que los parlamentarios hagan campaña durante semana de representación.

POSTURA

Consultado sobre el proyecto que se cocina en el Congreso, el premier Eduardo Arana dijo que la tarea del Ejecutivo, en particular de los ministros, es la neutralidad electoral.

“Tenemos que promover la neutralidad electoral. Yo creo que el Congreso debe delimitar sus actividades y sus acciones en consonancia con la ley electoral”, indicó.

Además, recordó que la propuesta todavía sigue en evaluación en el Parlamento, pero reiteró que esta debe ser consensuada de acuerdo con la ley electoral.

“En su momento, cuando llegue a nosotros, de acuerdo con el texto que se apruebe, nosotros también coincidiremos con el texto de la ley electoral”, apuntó.

Más temprano, el jefe del Gabinete señaló que el Ejecutivo habló con las bancadas sobre la agenda que tienen para el país, entre los puntos está la neutralidad electoral.

“Hay un tema adicional. Es importante destacar la neutralidad política del Ejecutivo, porque el Ejecutivo también se compromete y asegurará que las elecciones próximas sean limpias y transparentes. Y se dotará a los organismos electorales del presupuesto que corresponda”, sostuvo.

Por ahora, la polémica norma está pendiente de debatirse en el Pleno.

El primer ministro, Eduardo Arana, se pronunció sobre la aprobación de una ley que permite a los congresistas hacer campaña en semana de representación. (Foto: PCM)

JORGE JAÚREGUI: “A MI JUICIO ES CLARAMENTE INSCONSTITUCIONAL”

El abogado especializado en derecho constitucional y electoral Jorge Jaúregui se mostró en contra de la norma que el Congreso quiere aprobar.

“Es una situación, que a mi juicio, es claramente inconstitucional. Es una disposición que autoriza a los parlamentarios a infringir el principio de neutralidad”, indicó.

En ese sentido, el experto señaló que una de las garantías básicas para que una elección sea democrática, no solo tiene que ver con la libre participación de las personas y recoger la voluntad popular en las urnas, sino que existe un elemento trasversal: Que no se use el poder para favorecer a una candidatura.

“Las personas que ostentan la condición de funcionarios públicos no se les permite usar esa condición para favorecer o perjudicar una candidatura. No puede usarla para favorecer a alguien, porque el principio de neutralidad es central”, apuntó.

Por ese motivo, Jaúregui consideró que si los congresistas usan la semana de representación y usan recursos públicos (como el presupuesto y los asesores del despacho) para hacer campaña y favorecer candidaturas, es un golpe a la neutralidad y una infracción al principio de neutralidad.

“Si revisamos el artículo 31 de la Constitución rige el derecho a la participación, pero también establece cómo se garantiza la neutralidad. No se puede usar la semana de representación para que se desplacen y hagan activismo”, indicó.

Además, Jaúregui recordó que una vez que se ha convocado a un proceso electoral, deben existir restricciones.

“Es difícil que un ciudadano distinga entre un congresista que está en un mitin para el presidente de su partido o para su propia candidatura, al congresista que está en actividades como ciudadano”, sostuvo.

Jorge Jaúregui: "Es una disposición que autoriza a los parlamentarios a infringir el principio de neutralidad”.

VÍCTOR GARCÍA TOMA: “TENDRÍAMOS UNA COMPETENCIA ELECTORAL ASIMÉTRICA”

Para el exministro de Justicia, Víctor García Toma, la norma que busca aprobar el Congreso para que los congresistas puedan hacer campaña sin restricciones, tendría una consecuencia durante el proceso electoral del año 2026.

“Lo primero es que tendríamos una competencia electoral asimétrica, porque los congresistas que reciben remuneraciones del Estado, ocuparían el lapso de la legislación y fiscalización para utilizarlo en favor de campañas particulares de los candidatos presidenciales de sus partidos o en sus propias candidaturas”, afirmó.

De acuerdo con el constitucionalista, si algún congresista quiere ir por la reelección y hacer campaña, debería pedir licencia para dedicarse a sus actividades proselitistas . Eso sería lo lógico, lo razonable y lo justo.

“Se golpea la neutralidad. La neutralidad también está referida a quienes manejan fondos públicos para hacer obras y evidentemente no deberían entrometerse en la campaña electoral, ellos van a candidatear y deben hacerlo en las mismas condiciones que los demás, no pueden tener un trato preferencial”, indicó.

En la misma línea, García Toma señaló que la labor de semana de representación no puede ser utilizada para actividades personales, porque los ciudadanos no pueden distinguir si les habla el candidato a un partido o un congresista electo.

“De aprobarse estarían aprovechando su semana de representación para hacer campaña y lo estarán haciendo con una remuneración, ahí está el problema”, destacó.

Cabe precisar que el abogado constitucionalista dijo que si bien varios legisladores podrían estar interesados en apuntar a una reelección, lo cierto es que aunque la cuota promedio de reelección podría ser de 15 a 20 legisladores, debido al desprestigio del Congreso, esta cifra sería mucho menor.

El constitucionalista Víctor García Toma considera que si algún congresista quiere ir por la reelección y hacer campaña, debería pedir licencia. (Foto: Congreso)

JOSÉ TELLO: “SE GOLPEA LA NEUTRALIDAD PORQUE SE DAN EXCEPCIONES”

El experto en temas electorales, José Tello, se mostró en contra de la norma que intenta aprobar el Congreso, porque esta busca que los legisladores hagan campaña a favor de sus líderes políticos o de su propia reelección.

“Esta campaña puede darse a favor de una candidatura, pero también en desmedro de otras. Me parece que es una manera en la cual los parlamentarios tendrían acceso al uso de recursos públicos para que hagan actividades proselitistas. Se golpea la neutralidad porque se dan excepciones. Hay que recordar que el artículo 31 de la Constitución. A mi entender, están chocando con la constitucionalidad, porque están cambiando un reglamento que tiene rango de ley, pero esta ley no está por encima de la Constitución”, dijo.

Además, Tello habló de la figura de “incumbencia” que hace referencia a los funcionarios que están obligados a realizar las actividades que les corresponden, entre ellas está el no poder renunciar a sus puestos.

“La incumbencia no solo es del congresista que en el ejercicio de sus funciones tiene una ventaja (en caso vaya a una reelección), sino también para alcaldes y gobernadores. Toda autoridad tiene esa ventaja frente a los demás candidatos. Por eso es que los congresistas tienen cargos irrenunciables”, indicó.

Finalmente, el experto en temas electorales consideró que los congresistas no pueden usar su semana de representación para hacer campaña.

“Si los fines de semana harán campaña, deben ser claros si van a actividades partidarias, es decir, especificar si van a esas actividades como congresistas o como representantes de partidos, secretarios o candidatos. Y me debo expresar como tal, no puedo hacer uso de mi cargo como funcionario”, indicó.

“La norma impide que se use el cargo para hacer proselitismo”, agregó.

José Tello, experto en temas electorales: “Esta campaña puede darse a favor de una candidatura, pero también en desmedro de otras".

ALEJANDRO ROSPIGLIOSI: “SE VIOLA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NEUTRALIDAD”

Sobre la ley que el Congreso quiere aprobar para que los congresistas puedan hacer campaña electoral sin inconvenientes, el experto en derecho parlamentario, Alejandro Rospigliosi, mostró su disconformidad.

“Yo estoy en contra porque se viola el principio constitucional de neutralidad estatal”, indicó.

Desde su punto de vista, tampoco es posible que se plantee la eliminación de la semana de representación para que los legisladores puedan hacer campaña sin problemas.

“Siempre he defendido esa semana de representación en que los congresistas deben ensuciarse los zapatos para ver si las comisarías reciben las denuncias, para ver si hacen su tarea, eso es importantísimo, nada más”, indicó.

En ese sentido, cuestionó que se pretenda utilizar el bono que se entrega por esa semana de representación para hacer proselitismo o participar en un mitin de campaña, porque es el Congreso quien paga los pasajes para el traslado.

“Hay una restricción para que hagan campaña durante el proceso electoral. No entiendo por qué se rasgan las vestiduras. Un alcalde o un gobernador pueden renunciar, pero el congresista no puede. Es una competencia desleal que quieran hacer campaña si mantienen el cargo”, afirmó.

En la misma línea, recordó que los candidatos que no son congresistas no tienen recursos públicos, es decir, no acceden al bono de la semana de representación que tienen los legisladores para sus actividades.

“Incluso podríamos hablar de peculado de uso porque se van a usar recursos públicos. Por eso requerimos que un Ministerio Público y una Contraloría vigilante, así como a los medios de comunicación”, agregó.