Luego de culminar el conteo de actas de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, presidentes de América Latina, así como diversas autoridades e instituciones del exterior, felicitaron a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (FP), por su victoria en las urnas.

Mediante sus redes sociales, mandatarios compartieron mensajes de reconocimiento hacia la lideresa fujimorista, quien obtuvo una ventaja de 49 mil 641 votos sobre su contrincante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez.

Respaldo

El presidente de Argentina, Javier Milei, saludó la “histórica victoria en Perú” de Fujimori. Además, recordó el reciente triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, registrado en los comicios del pasado 21 de junio. “Perú sale del socialismo”, enfatizó.

A su turno, el presidente electo de Colombia expresó su entusiasmo por los liderazgos que llegan a países que comparten “la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”.

Desde República Dominicana, el mandatario Luis Abinader le deseó a Fujimori Higuchi “el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que asumirá”. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos históricos entre ambos países.

En tanto, el presidente de Chile, José Antonio Kast, también felicitó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y aseguró que ambos gobiernos trabajarán “por una agenda de seguridad y desarrollo común”.

El gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tampoco perdió la oportunidad para extender sus felicitaciones a Keiko Fujimori y afirmó que respeta “la voluntad democrática del pueblo peruano”.

El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, saludó la victoria de la lideresa de Fuerza Popular y reafirmó su voluntad de fortalecer los históricos lazos entre ambas naciones, “en beneficio del desarrollo, la integración y el bienestar de sus pueblos”.

De igual manera, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, le deseó a Keiko Fujimori que su “gestión esté marcada por prosperidad y avances” para todos los peruanos. En esa línea, reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto con el Perú.

En la misma línea, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, congratuló a la mandataria electa y le deseó “muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo”.

A esta lista se suman los gobiernos de Uruguay y Panamá, que también expresaron sus felicitaciones mediante cuentas oficiales.

En el caso de Uruguay, la administración del presidente Yamandú Orsi saludó la elección de Fujimori y reafirmó su compromiso de seguir profundizando los lazos bilaterales en beneficio de ambos pueblos y de la integración regional.

Por su parte, la Cancillería de Panamá, en nombre del presidente José Raúl Mulino, emitió un comunicado en el que felicitó a la mandataria electa y expresó su confianza de que, bajo su liderazgo, el Perú continuará avanzando por “la senda del crecimiento económico, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de todos sus ciudadanos”.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se sumó a las congratulaciones y manifestó su interés de profundizar la histórica asociación entre ambos países para construir “un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para ambas naciones”.

Desde Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, también manifestó sus parabienes. “Perú e Israel son amigos cercanos que comparten valores comunes, y confío en que juntos seguiremos fortaleciendo nuestros lazos”, indicó.

Más reacciones

En el marco de la victoria de Fujimori, también se pronunció Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien informó que sostuvo una conversación con la mandataria electa para felicitarla y desearle éxitos durante su gestión.

Además, destacó la participación de Sánchez, a quien felicitó por su “contribución como un destacado contendiente en este proceso democrático”.

Ramdin también reveló que fue invitado a la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República, el próximo 28 de julio.

“La Presidenta electa Fujimori tuvo la amabilidad de invitarme a asistir a su ceremonia de toma de posesión, y acordamos reunirnos al margen de dicho acto”, precisó.

De igual manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) saludó a Fujimori por su elección y reafirmó su disposición de trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno.

“Desde el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo reafirmamos nuestro compromiso para trabajar juntos y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, refirió la entidad.

También se pronunciaron expresidentes de la República. Desde el penal de Barbadillo, Martín Vizcarra la reconoció como “la primera mujer electa presidenta del Perú” y sostuvo que el país espera de su gestión “ponderación, equilibrio de poderes y respeto de las instituciones”.

Por su parte, el ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski felicitó a Fujimori por su elección y le deseó “el mejor de los éxitos como presidenta de la República”.

Reuniones

La lideresa del partido “naranja” empezó ayer su agenda de actividades con reuniones en su local de campaña. Desde tempranas horas recibió a Yehude Simon, exlíder del Partido Humanista, junto con una delegación de agricultores de Arequipa.

Durante el encuentro, abordaron las principales promesas de campaña y las prioridades del próximo gobierno.

Al término de la reunión, Simon sostuvo que, una vez concluido el proceso electoral, corresponde “construir puentes y estabilizar el país”.

Asimismo, recordó que en anteriores gestiones también mantuvo espacios de diálogo con distintos gobiernos.

“Lo hice con el doctor Alan García, lo hice con PPK y con otros gobiernos. Los peruanos tenemos que entender que cuando termina una elección debemos respetar el resultado y generar confianza”, puntualizó.