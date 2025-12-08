El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no cobrará peaje en los tramos de la Panamericana Sur y Norte mientras no existan vías alternas que permitan evaluar una eventual concesión. La decisión se da luego de que la comuna capitalina asumiera el control de las casetas de peaje tras la salida de Rutas de Lima el pasado 3 de diciembre.​

“Nosotros hemos tomado la decisión y yo, en lo particular, no cobrar peajes en tanto podamos contar con las dos vías alternas para poner en concesión estas vías importantes en la capital”, declaró Reggiardo al programa Panorama.

El burgomaestre enfatizó que, al menos en el corto plazo, no tienen pensado reactivar ningún cobro.

“Sin duda estaremos evaluando los pormenores de lo que implicaría un cobro, que por lo menos, en el corto plazo, no se va a dar”, precisó.​

MML asume mantenimiento con recursos propios

Desde el 4 de diciembre, la Municipalidad de Lima tiene bajo su administración las casetas de Villa y Punta Negra en la Panamericana Sur, así como el peaje Chillón en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte en Puente Piedra. Esta situación generó expectativa entre los conductores sobre si la comuna mantendría o eliminaría el cobro en las vías más concurridas de la capital.

En ese sentido, Reggiardo aseguró que la institución edil asumirá con recursos municipales y responsabilidad la operatividad de ambas vías, ya que cuentan con las condiciones técnicas necesarias.

Al ser consultado sobre el costo que implicará mantener las vías sin cobro de peaje, el burgomaestre reveló que el municipio realizó un cálculo técnico que establece un gasto real de entre 6 y 8 millones de soles mensuales, cifra muy inferior a los 25 millones que alegaba Rutas de Lima antes de abandonar la concesión.​

“Tenemos absolutamente todo presupuestado. Nosotros vamos a brindar los servicios que la empresa al abandonar la concesión dejó de cubrir. No solo es la limpieza de las vías, monitoreo constante de las más de 50 cámaras que ya estamos visualizando, sino también es dar un trabajo eficiente en lo que se trata de recuperar espacios abandonados”, puntualizó el nuevo alcalde.​

Finalmente, aclaró que la MML cuenta con la institución Invermet, encargada de la supervisión del contrato, lo que les permitió “saber los flujos, movimientos, costos y presupuestos reales que implicaría hacerle el mantenimiento a la vía”.

Esta capacidad técnica, según Reggiardo, garantiza que la comuna pueda administrar eficientemente ambas panamericanas sin necesidad de reactivar el cobro de peajes en el corto plazo.