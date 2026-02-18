El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió al plan de seguridad ciudadana y afirmó que ha presentado varias propuestas que, según él, deberían incluirse en el documento final.

En diálogo con la prensa, Reggiardo señaló que solicitó al ministro de Justicia el texto definitivo del plan para revisar su redacción antes de la aprobación.

Reggiardo calificó como “más de lo mismo” la versión preliminar del plan presentada en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y destacó que la lucha contra la criminalidad es multicausal y multisectorial, por lo que no puede limitarse únicamente al ámbito policial.

El burgomaestre indicó que se necesita una autoridad de alto nivel, a la que denominó un “zar” de la seguridad ciudadana, empoderada por la Presidencia de la República para coordinar de manera simultánea con todos los sectores involucrados.

El alcalde reiteró su propuesta de crear una policía municipal que apoye a la Policía Nacional, encargándose de tránsito y delitos menores, lo que permitiría a los efectivos policiales concentrarse en investigación criminal y delitos graves como secuestros y extorsiones.

Según Reggiardo, dicha propuesta tiene estudios y experiencias comparadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y añadió que han coordinado con la Policía de Madrid y la Policía de Buenos Aires para evaluar su implementación.

Además, dijo que respeta la decisión democrática adoptada por el Congreso y subrayó que el próximo presidente tiene que actuar con objetividad e imparcialidad.

El alcalde sostuvo que la atención principal debe centrarse en un proceso electoral seguro y justo, así como en mantener la prestación de servicios y la presencia del Estado para la población.

Finalmente, el burgomaestre considera que los peruanos demanda estabilidad y resultados en lo que resta del actual gobierno.