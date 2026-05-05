Renzo Reggiardo oficializó una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de revertir la decisión que impide la realización de elecciones complementarias tras los últimos incidentes registrados en el proceso electoral.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el recurso busca dejar sin efecto el acuerdo del pleno que desestimó la convocatoria a nuevos comicios. El alcalde sostiene que existe una afectación de competencias que impacta directamente en la voluntad popular expresada en las urnas de la capital.

La demanda fue presentada esta tarde en mesa de partes, bajo el patrocinio legal del jurista Gerardo Eto Cruz. Renzo Reggiardo enfatizó que su posición no responde a una motivación política, sino a un acto de dignidad orientado a garantizar el respeto legal de los votos ciudadanos.

El documento ingresado, correspondiente al expediente de demanda competencial, sostiene que se habrían vulnerado derechos fundamentales. Desde la gestión municipal se busca que el Tribunal Constitucional del Perú actúe como instancia de arbitraje frente a lo que consideran un recorte grave de facultades institucionales.

Cumpliendo con su palabra, el alcalde @Renzo_Reggiardo, en representación de la @MuniLima, presentó ante el @TC_Peru la demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. “Defender el derecho al voto no es un acto político, es un acto de dignidad democrática”.… pic.twitter.com/qSAPCZFnAA — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 4, 2026

Cabe recordar que anteriormente el burgomaestre ya había presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial por los mismos hechos. Esta estrategia paralela busca resguardar el derecho al voto libre de miles de vecinos que habrían sido afectados por el retraso en la instalación de las mesas de votación.

El alcalde negó cualquier intención de favorecer a determinados candidatos, descartando así cuestionamientos sobre su imparcialidad. Además, afirmó que no tiene previsto participar en próximas contiendas electorales y que su enfoque estará en asegurar condiciones adecuadas para futuros procesos electorales.