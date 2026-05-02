La regidora metropolitana Deborah Inga defendió la acción de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras la decisión de no convocar elecciones complementarias en la capital. Según indicó, esta medida busca proteger el derecho al voto de los ciudadanos que no pudieron participar en los comicios.

En declaraciones a Canal N, Inga rechazó que la iniciativa del burgomaestre vulnere el principio de neutralidad electoral. Por el contrario, sostuvo que el alcalde actúa dentro de sus competencias al representar los intereses de la población limeña frente a lo que considera una afectación a un derecho fundamental.

La regidora también cuestionó la interpretación de los organismos electorales sobre lo ocurrido durante el proceso, señalando que más de un millón de ciudadanos habrían quedado sin votar. En ese sentido, remarcó que esta situación no puede ser ignorada y que las autoridades deberán responder tanto en el ámbito político como legal.

Asimismo, precisó que la normativa actual contempla elecciones complementarias principalmente en procesos municipales y regionales, mas no presidenciales. No obstante, consideró que este vacío legal podría ser evaluado por el Tribunal Constitucional, instancia que tendría la potestad de determinar si se han vulnerado derechos fundamentales.

Finalmente, advirtió que el descontento ciudadano podría derivar en movilizaciones sociales en el centro de Lima, afectando actividades económicas. Inga confirmó que el Concejo Metropolitano aprobó la demanda de amparo, la cual será formalizada en el marco legal correspondiente.