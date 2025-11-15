Nuevos cambios se avecinarían en la Fiscalía de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos (JFS) sesionó ayer a las 2:00 p.m., según confirmaron fuentes de Correo, para evaluar la posibilidad de dar por concluida la gestión de Delia Espinoza, suspendida fiscal cuyo reemplazo momentáneo ejerce Tomás Gálvez, y elegir a una nueva autoridad titular.

Celeridad

La reunión de fiscales supremos se realizó tan solo un día después de recibido un oficio por parte del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, enviado por los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales Titulares.

“Solicitamos respetuosamente que la JFS, como máxima autoridad colegiada, revise en forma extraordinaria el proceso de elección del fiscal de la Nación titular y/o interino por estricta necesidad de gestión de un organismo constitucional autónomo”, se lee en el documento.

La JFS está integrada por Gálvez Villegas, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y la propia Espinoza quien, debido a su suspensión de seis meses a manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), permanece alejada tanto de la titularidad de la Fiscalía como de la máxima instancia de la institución.

Esperan a la JNJ

Horas antes de ingresar a la sesión, Gálvez brindó declaró a la prensa y reiteró que no se retirará del cargo hasta que la JNJ se lo ordene vía una resolución.

“Tiene que venir una notificación para que me vaya, pues (…). Yo solo puedo decir que a la Fiscalía no ha llegado nada”, señaló.

La JNJ, liderada por Gino Ríos, debe restituir a Espinoza en el cargo tras una orden judicial conocida el lunes 10. Esta conmina a ejecutar la decisión en dos días hábiles una vez notificada la JNJ. Fuentes de la entidad aseguran que no han sido notificados.