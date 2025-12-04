El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, acudió esta mañana al Congreso de la República para entregar formalmente la postura del Poder Ejecutivo respecto al dictamen que plantea ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el año 2027.

Álvarez estuvo acompañado del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, quien remitió el oficio oficial del sector con las observaciones y modificaciones solicitadas por el Gobierno. La visita se produjo minutos antes del inicio del Pleno, donde se debatirá la ampliación del registro.

Según fuentes del Ejecutivo, la presencia del premier responde a la necesidad de evitar que se apruebe un texto que extienda demasiado los plazos de formalización y que, según argumentan, podría facilitar actividades ilegales bajo la cobertura del Reinfo.

Documento del Minem plantea ampliación solo hasta diciembre de 2026

En el oficio N.º 208-2025-MINEM/DM, enviado al premier y derivado al Parlamento, el Ministerio de Energía y Minas propone que el Reinfo solo se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2026, y no hasta 2027 como plantea el dictamen legislativo.

El Minem sustenta esta postura en el objetivo de mantener un proceso gradual de salida del registro y en las normas de simplificación administrativa que actualmente están en curso.

Ejecutivo formula ocho observaciones y nuevas exigencias

El documento entregado al Congreso reúne ocho puntos principales de observación del Ejecutivo, entre ellos:

1. No delegar competencias del Minem sobre fiscalización

Se solicita excluir del dictamen la transferencia de funciones al Minem que corresponden a los gobiernos regionales.

2. Mantener procedimientos de exclusión del Reinfo

El Ejecutivo rechaza suspender los mecanismos que permiten retirar del registro a quienes desarrollen actividades en zonas prohibidas.

3. Excluir al censo minero de las disposiciones obligatorias

Se argumenta que la existencia del Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal ya está regulada y no debe incorporarse como sobre-regulación.

4. Sinceramiento de ubicación

El Minem plantea que la actualización de coordenadas solo aplique a concesiones mineras colindantes, no a todo el territorio.

5. Condiciones para permanencia en el Reinfo

Se exige que quienes sigan en el Reinfo demuestren:

RUC vigente

Declaración de producción semestral

Igafom aprobado

Permanencia mínima en el registro mayor a un año

6. Cambio de nomenclatura para evitar confusiones

El sector propone reemplazar la frase “minero en vías de formalización con inscripción vigente” por “titular de una licencia temporal de producción minera”, a fin de evitar asociaciones con minería ilegal.

7. Trabajadores en planilla

El Ejecutivo plantea que la formalización incluya la incorporación de trabajadores mineros en planilla.

8. Opiniones pendientes de ANA y Serfor

Se pide una disposición transitoria que permita continuar la aprobación del Igafom incluso si la ANA o el Serfor no emiten opinión en los plazos previstos.

Ejecutivo busca un texto sustitutorio que fortalezca la formalización

En su conclusión, el ministro Bravo señala que el Congreso debe revisar las observaciones de manera integral para votar un texto sustitutorio que fortalezca la formalización, evite la promoción de actividades ilegales y permita la aplicación efectiva de la norma sin cuestionamientos futuros.

Con esta postura, el Ejecutivo deja sentado que no respalda la ampliación del Reinfo hasta 2027 y que está dispuesto a intervenir políticamente, como lo hace con la presencia del premier en el Parlamento, para que el debate incorpore sus modificaciones.