Hace una semana, Amalia Palomino, virtual diputada de Juntos por el Perú (JP), dijo en radio Yaraví que los peruanos que viven en el extranjero hace más de 10 años, “no deberían votar” porque “no conocen los problemas del país”.

Lo cierto es que los votos del extranjero no solo representan una cifra dentro del padrón electoral, sino que detrás de cada peruano que vive fuera, existe un vínculo económico que se refleja en miles de millones de dólares que ingresan al país.

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las remesas provenientes del exterior alcanzaron niveles históricos en los últimos años.

Específicamente, en los últimos cinco años, las remesas suman más de 22 mil millones de dólares (ver infografía).

Juntos por el Perú buscar anular actas con votos del extranjero. (Foto: GEC)

DETALLES

El dinero enviado por peruanos que vive en el extranjero no solo es un componente importante en la economía del Perú, sino que también sirve como soporte para millones de hogares.

En el año 2020, el Perú recibió 2907 millones de dólares en remesas, mientras que en el año 2021 la cifra subió a 3608 millones de dólares.

Es decir, hubo un crecimiento del 24.1% en comparación al año anterior.

En 2022, las remesas subieron a 3711 millones de dólares y en 2023 se registró la cantidad de 4447 millones de dólares.

La cifra siguió en ascenso, pues en 2024 se reportaron 4934 millones de dólares en remesas, mientras que el 2025 llegó a una cifra histórica de 5368 millones de dólares.

El monto de las remesas del año 2025 fue equivalente a 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según el BCR, Estados Unidos se mantiene como el principal origen de las remesas.

En términos trimestrales, los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior sumaron 1428 millones de dólares en el cuatro trimestre del 2025, cantidad superior a los 150 millones de dólares de ese mismo periodo en el 2024.

Un documento del 2011 elaborado por Nikita Céspedes, especialista en investigación económica del BRC, ya daba luces de que las remesas sí tienen un impacto en el crecimiento económico.

Incluso, indicó que las remesas reducen ligeramente las tasas de pobreza.

Estos son los envíos de dinero de trabajadores peruanos en el exterior. (Información del Banco Central de Reserva)

ANÁLISIS

Para el economista César Peñaranda el concepto de remesas es importante, aunque no tanto por la cantidad que recibe de manera anula, sino porque está vinculado a personas de ingresos medios o de bajos recursos.

“Ese grupo de personas reciben recursos de sus familiares en el extranjero y lo consideran parte de sus ingresos. Les facilita poder atender su canasta de bienes y servicios”, indicó.

En diálogo con Correo, el también consultor internacional consideró que es importante observar la utilidad de las remesas que ingresan al Perú.

“Hay personas que están en el extranjero y envían dinero a sus familiares para que pueda satisfacer necesidades básicas”, sostuvo.

Remesas recibidas en países de América Latina en 2025. (Cuadro de diario Correo)

SALIDAS

Por otro lado, las salidas de los peruanos al extranjero incrementó en los últimos años.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, los emigrantes considerados en su base de datos son aquellos que estuvieron fuera del Perú por lo menos un año y no registraron su ingreso al país hasta el 30 de junio de 2025.

En 2021, tiempo en que Pedro Castillo asumió la Presidencia de la República, un total de 73,700 personas dejaron el país.

En aquella fecha, Castillo, hoy preso por el golpe de Estado, nombrara ministros cuestionados, además, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso escaló.

El año 2022 no fue la excepción, pues se debatió una moción de vacancia contra Castillo ante presuntos actos de corrupción.

Durante la gestión de Pedro Castillo, varios peruanos salieron al exterior. (Foto:GEC)

Finalmente, Castillo Terrones dio el golpe de Estado el 7 de diciembre.

A finales de ese año, se reportó que 238,400 emigrantes internacionales.

En el 2023, fueron 268,300 personas que dejaron el país por lo menos un año sin registrar retorno, mientras que en el 2024 fueron 169,400 personas.

Esos dos años estuvieron marcados por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, una evidente ausencia de toma de decisiones para mejorar la situación del país y constantes crisis políticas por las denuncias hacia Boluarte Zegarra.

Cabe precisar que los principales países de residencia de los peruanos que viajaron son Estados Unidos, España, Argentina, Chile e Italia.

Por otro lado, entre los años 2020 y 2024, emigraron por lo menos 842,545 peruanos (401,655 hombres y 440,890 mujeres), de ese grupo, 656,089 superaba la mayoría de edad al dejar el país.

De las más de 800 mil personas que salieron del Perú entre 2020 y 2024, la mayoría señala en el motivo del viaje “turismo”.

Entre esos años, 825,145 personas indicaban que salían por ese motivo, 2531 por trabajo, 140 para residir en el extranjero, 137 por negocios, 91 por estudios, 15 por motivos personales, entre otros.