La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio algunos alcances sobre las cuestionadas actas de la “serie 900,000” en una conferencia de prensa el último lunes.

Ayer, el abogado de Renovación Popular, Jesús Silva, señaló que estas actas están facultadas a usarse en casos de elecciones regionales y no generales, por lo que solicitarán al JNE su anulación.

Según el candidato Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) es desde este grupo de documentos que se habría tramado un fraude a favor de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Requisitos

Según explicó Gloria Periche, especialista en la Subgerencia de Modernización de la ONPE, estas mesas priorizan la atención a personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, que no tienen un local de votación cerca, entre otros.

“Son mesas de sufragio inclusivas donde puede votar cualquier elector”, afirmó. “Personas que viven en situación de pobreza, que no tienen un local de votación, el local de votación del distrito le queda muy lejos. Nosotros llevamos un control de estas mesas de sufragio, para que la autoridad solicite una mesa de sufragio tiene que cumplir ciertos requisitos”, señaló.

Sobre el procedimiento para instalación de estas mesas, Periche detalló que entre los requisitos: la autoridad local debía presentar una solicitud ante el ente electoral, acompañada de una carta de respaldo de la municipalidad distrital o provincial, además de otros documentos.

“Luego de que adjuntan el croquis a mano alzada, presentan fotos de su local de votación que están proponiendo y una lista de electores”, sostuvo.

Posteriormente, la especialista señaló que toda la información recibida es verificada y, tras ello, se procede a una entrevista formal.