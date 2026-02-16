Renovación Popular emitió un duro pronunciamiento contra Fuerza Popular tras la negativa de Keiko Fujimori de respaldar la censura contra José Jerí. El partido celeste acusó al fujimorismo de ser responsable de crear lo que denominaron “FUJI JERISMO” y de constituirse en el verdadero soporte del actual Gobierno.

La disputa política entre ambas agrupaciones se intensificó este domingo, luego de que la lideresa de Fuerza Popular confirmara mediante un video que su bancada no apoyará la moción de censura contra el mandatario. Esta decisión desató una contundente respuesta del partido de Rafael López Aliaga, quien impulsa activamente la salida de Jerí de Palacio de Gobierno.

A través de un comunicado oficial, Renovación Popular rechazó las críticas expresadas por Fujimori, quien previamente había señalado al exalcalde limeño como un instrumento de los sectores caviares por promover la inestabilidad política a pocos días de los comicios electorales. El partido celeste no tardó en responder a estas acusaciones con firmeza.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/EQWVDLK3HK — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) February 16, 2026

“Consideramos que es justo y necesario que Fuerza Popular se haga cargo de sus votos, ya que ellos han creado el FUJI JERISMO y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular”, señaló el partido en su pronunciamiento oficial. La declaración busca responsabilizar directamente al fujimorismo por la actual situación política del país.

Uno de los aspectos más polémicos del enfrentamiento gira en torno a las declaraciones relacionadas con la presencia de mujeres en encuentros sociales vinculados al presidente José Jerí. Keiko Fujimori había manifestado su rechazo a lo que calificó como una manera denigrante de referirse a las mujeres por parte de la organización de López Aliaga.

Sin embargo, Renovación Popular precisó en su comunicado que su posicionamiento se fundamenta en el rechazo al uso indebido de los cargos públicos. El partido destacó que su defensa es pro vida y pro familia, priorizando temas como la desigualdad salarial y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo profesional de las mujeres.

“No estamos de acuerdo con que un hombre, por más presidente que sea, use su posición de poder para aprovecharse de la necesidad de mujeres a cambio de un cargo público”, puntualizó el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación.

Esta aclaración busca desmarcarse de cualquier interpretación que pretenda vincular sus críticas con un ataque hacia las mujeres.

Fuerza Popular rechaza censura

Pese a los cuestionamientos de Fuerza Popular, que sostiene la necesidad de preservar el orden constitucional ante la incertidumbre electoral, Renovación Popular confirmó que sus parlamentarios votarán de manera unificada a favor de la destitución de Jerí. La agrupación considera que el debate programado para el martes 17 de febrero es una oportunidad para ejercer control político efectivo.

En defensa del orden y la mujer peruana. pic.twitter.com/Ucl4uz3Xcy — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) February 15, 2026

El partido argumenta que la incapacidad para combatir la inseguridad ciudadana y los presuntos nexos con redes irregulares en el Congreso hacen imposible mantener al actual mandatario en funciones. Sin embargo, para la organización celeste, la coherencia política demanda la designación de una figura que esté a la altura de los desafíos nacionales actuales.

“Finalmente, nosotros actuaremos como siempre, con responsabilidad y coherencia, respaldando con los votos de nuestros congresistas la posición de la censura al encargado de la Presidencia”, reafirmó la organización política.

Con esta declaración, Renovación Popular dejó en claro que mantendrá su línea de oposición al gobierno de Jerí independientemente de la postura adoptada por Fuerza Popular.