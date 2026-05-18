La congresista y virtual senadora de Renovación Popular (RP), Norma Yarrow, anunció que su partido presentará una solicitud de nulidad contra el acta de proclamación emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que confirmó el pase de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) a la segunda vuelta.

En detalle

Tras la ceremonia de proclamación, realizada la mañana de ayer por el JNE, la parlamentaria aseguró que presentará una solicitud de nulidad de las elecciones ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional (TC).

“Nosotros vamos a solicitar la nulidad como Renovación Popular de esta acta de proclamación. Esta impugnación se ha realizado apenas ha culminado esta proclama”, declaró a la prensa.

Yarrow precisó que la ley establece un plazo improrrogable de tres días calendario para presentar los recursos de apelación correspondientes, contados desde la lectura de las actas oficiales.

Asimismo, informó que apenas el presidente del JNE, Roberto Burneo, realizó el anuncio oficial, el personero técnico legal de RP suscribió el acta de proclamación dejando constancia, mediante una reserva, de que presentarán la referida solicitud de nulidad.

“Al no haberse resuelto todos los recursos interpuestos por mi representada, la primera vuelta de Elección Presidencial no se encuentra expedita para la proclamación de resultados como lo exige el artículo 322 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por tal razón, solicitare la nulidad del acta de proclamación de la Elección Presidencial”, fue lo que dejó consignado el personero, según Yarrow.

No obstante, en otro momento, cuestionó que algunas agrupaciones políticas hayan aceptado los resultados electorales.

“Qué casualidad que pareciera que todos están contentos y que a nadie le haya afectado este tremendo sabotaje y fraude, como dicen”, manifestó la legisladora.