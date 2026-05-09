El partido Renovación Popular denunció este sábado la presunta pérdida o deterioro de 94 actas correspondientes a la elección presidencial. Según indicó la agrupación política, esta situación comprometería más de 28 mil votos emitidos durante los comicios.

A través de un comunicado, el partido que postula a Rafael López Aliaga sostuvo que los documentos electorales provienen de distintas jurisdicciones. Entre ellas mencionó mesas ubicadas en Lima Metropolitana, Callao y centros de votación en el extranjero.

Exigen revisión de ánforas

La agrupación señaló que, pese a la desaparición o daño reportado en las actas, los votos físicos aún deberían permanecer dentro de las ánforas electorales. Por ello, pidió que ese material sea revisado antes de que se oficialicen los resultados finales de la elección presidencial.

Según el pronunciamiento, el objetivo es garantizar que todos los sufragios emitidos sean contabilizados. El partido sostuvo que esta medida es necesaria debido a la diferencia ajustada entre los candidatos que disputan el pase a la segunda vuelta.

Cuestionan falta de responsables

Renovación Popular también cuestionó que hasta el momento no se haya identificado a los responsables de lo ocurrido. Asimismo, señaló que no se han presentado denuncias formales contra funcionarios vinculados a este incidente.

La agrupación remarcó que el proceso electoral debe desarrollarse con transparencia y sin dejar votos sin contabilizar. En esa línea, pidió que las autoridades electorales esclarezcan lo ocurrido con las actas reportadas.