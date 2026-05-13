Renovación Popular denunció la existencia de 96 actas reportadas como siniestradas o extraviadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cuales —según señaló— “comprometen el voto de más de 28 mil ciudadanos en las Elecciones Generales 2026”.

A través de un comunicado, indicaron que el pasado 9 de mayo se dio cuenta de la existencia de estas actas y que, “de manera sospechosa”, únicamente se habrían identificado actas siniestradas en Lima, Callao y el extranjero, donde afirman que el partido “cuenta con mayoría”.

Por ello, según señalaron, alertados por el comunicado, la ONPE habría realizado un recuento de actas “a escondidas” y sin la participación de personeros ni personal del Ministerio Público, tal como lo establece la ley.

El partido señaló que, hasta la fecha, han detectado que varias de las actas calificadas como “siniestradas” fueron contabilizadas; sin embargo, aparecen registradas con cero votos para todos los candidatos, tanto para la presidencia como para diputados, Senado y Parlamento Andino.

“Esta ‘nulidad’ de la votación, según refiere la resolución (que acompañamos al comunicado), se basa en que, para poder cotejar el acta siniestrada, dos o más personeros de agrupaciones políticas debían brindar copia del acta para poder hacer la comparación”, manifestaron.

En otro momento, señalaron a la ONPE y al JNE de “engañar a la población”, al afirmar que ambas entidades sabían que ese pedido no podía cumplirse.

“El día de las elecciones, la ONPE negó a los personeros la entrega de las actas en original, limitándose en algunos casos a permitir que se fotografíen”, afirmaron.

Además, atribuyeron la responsabilidad del resguardo del proceso electoral a los entes del Estado “que cobran millones por su supuesta función a los personeros que fueron vilmente maltratados el día de las elecciones”.

La organización indicó que ya ha presentado las apelaciones correspondientes a dichas resoluciones y ha solicitado el recuento de los votos que, según señala, deberían encontrarse resguardados en las ánforas.

Finalmente, insistieron en su solicitud de que no se proclamen los resultados hasta que se contabilicen todos los votos y se atiendan los procesos aún en trámite.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/rpE8oidtiz — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 13, 2026