El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que Proinversión y el concesionario se encuentran en la etapa final del proceso para suscribir la adenda del contrato de concesión del tren Lima–Chosica. Según explicó, este documento permitirá continuar con los procedimientos necesarios para poner en funcionamiento el servicio ferroviario.

El burgomaestre indicó que las coordinaciones avanzan con el objetivo de concretar la firma en el menor tiempo posible. Asimismo, señaló que la presidenta electa, Keiko Fujimori, ha expresado su respaldo al proyecto.

“Yo he estado con la gente de Proinversión. Está próxima a firmarse una adenda del contrato y ya el ofrecimiento está garantizado. La presidenta electa, Keiko Fujimori, también ha mostrado su apoyo respecto a la puesta en marcha este año del tren Lima–Chosica”, manifestó.





¿En cuánto tiempo podría concretarse la adenda?

El alcalde precisó que el plazo estimado para la suscripción de la adenda es de aproximadamente dos meses. Sin embargo, aseguró que existe disposición para adelantar ese cronograma y cerrar el proceso antes de la fecha prevista.

“Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, afirmó.

Durante una inspección al Almacén Central de Bienes de Ayuda Humanitaria de la Municipalidad de Lima, el burgomaestre sostuvo que el material ferroviario ya se encuentra disponible. Además, consideró que los trenes no deberían permanecer sin ser utilizados.

“No estamos los peruanos para darnos el lujo de tener un tren de tal magnitud detenido. Está absolutamente disponible para ser utilizado, con aire acondicionado, baños, acero inoxidable, espacios para bicicletas, dos pisos, butacas, etcétera”, indicó.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el proyecto ferroviario permitirá unir el Cercado de Lima con el distrito de Lurigancho-Chosica mediante un sistema de transporte masivo. La comuna sostiene que esta alternativa reducirá los tiempos de desplazamiento para los usuarios que viajan diariamente entre ambos puntos.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, estimó anteriormente que la primera etapa del servicio comenzaría a operar durante los primeros trimestres de 2027. El titular del sector también informó que el próximo trimestre se convocará al concesionario de la vía férrea para continuar con el desarrollo del proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima.