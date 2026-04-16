Tras los problemas registrados durante las elecciones, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó la remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto.

La autoridad edil expresó su rechazo por la demora en la instalación de numerosas mesas en la capital, lo que impidió que varios ciudadanos pudieran votar.

Durante una actividad pública, el burgomaestre advirtió que cualquier afectación a la voluntad popular será denunciada de inmediato ante las instancias correspondientes. Consideró además que, tras lo ocurrido en Lima Metropolitana, la continuidad de Corvetto en el cargo resulta insostenible.

El alcalde también cuestionó la logística del organismo electoral y pidió sanciones para quienes resulten responsables del traslado deficiente del material de votación.

También solicitó al Jurado Nacional de Elecciones un informe detallado sobre las mesas con inconvenientes el 12 de abril y la cantidad de votantes afectados.